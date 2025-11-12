BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Urgente Muere un cazador tras sufrir una grave caída en Burgos
Hasta el lugar se desplazaba una ambulancia para atender al motorista.

Herido un motorista en un accidente con un corzo en Burgos

El suceso ha ocurrido en la BU-800, a la salida de la ciudad

Burgos

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:46

Comenta

Un motorista ha resultado herido en un accidente de tráfico este miércoles por la tarde en la salida de Burgos. El suceso se ha producido al filo de las 18:17 horas, cuando el 112 recibía una llamada alertando del choque de una moto con un corzo en la BU-800, en el kilómetro 7.

La sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León daba aviso a la Policía Local de Burgos, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y Sacyl.

Hasta el lugar acudía por proximidad la Policía Local, aunque desde el 112 indican que corresponde por demarcación Guardia Civilñ. También se ha desplazado una ambulancia de Sacyl para atender al herido.

