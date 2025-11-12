Herido un joven tras salirse de la vía en Burgos El accidente ha tenido lugar en la autopista AP-1

Sara Sendino Burgos Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:01

Un joven de 19 años ha resultado herido tras sufrir un accidente de coche en la provincia de Burgos. El suceso ha ocurrido sobre las 11:30 de la mañana.

Concretamente, el servicio de Emergencias 1-1-2 recibía un aviso a las 11:31 horas. Un joven de 19 años se ha salido de la vía mientras conducía un turismo. El vehículo se ha quedado en la mediana del kilómetro 40 de la carretera AP-1, en sentido Burgos y en el término municipal de Briviesca.

Tras el accidente, el joven se encontraba consciente y fuera del vehículo. Hasta el lugar se han desplazado la Guardia Civil y personal sanitario para atender al conductor.