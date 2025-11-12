BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere un cazador tras sufrir una grave caída en Burgos
AP-1 a su paso por Quintanavides, en Burgos. Sara Sendino

Herido un joven tras salirse de la vía en Burgos

El accidente ha tenido lugar en la autopista AP-1

Sara Sendino

Sara Sendino

Burgos

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:01

Comenta

Un joven de 19 años ha resultado herido tras sufrir un accidente de coche en la provincia de Burgos. El suceso ha ocurrido sobre las 11:30 de la mañana.

Concretamente, el servicio de Emergencias 1-1-2 recibía un aviso a las 11:31 horas. Un joven de 19 años se ha salido de la vía mientras conducía un turismo. El vehículo se ha quedado en la mediana del kilómetro 40 de la carretera AP-1, en sentido Burgos y en el término municipal de Briviesca.

Noticias relacionadas

Se marea y acaba chocando contra un árbol en Miranda

Se marea y acaba chocando contra un árbol en Miranda

Trasladado en helicóptero un hombre tras sufrir un accidente y volcar su todoterreno en Burgos

Trasladado en helicóptero un hombre tras sufrir un accidente y volcar su todoterreno en Burgos

Herido un hombre en un accidente entre una furgoneta y un coche en Burgos

Herido un hombre en un accidente entre una furgoneta y un coche en Burgos

Un médico de Burgos asiste a un corredor en plena carrera Behobia-San Sebastián

Un médico de Burgos asiste a un corredor en plena carrera Behobia-San Sebastián

Tras el accidente, el joven se encontraba consciente y fuera del vehículo. Hasta el lugar se han desplazado la Guardia Civil y personal sanitario para atender al conductor.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Bonos consumo Burgos 2025: cómo conseguirlos y dónde gastarlos
  2. 2 Un médico de Burgos salva a un corredor en plena carrera Behobia-San Sebastián
  3. 3 Trasladado en helicóptero un hombre tras sufrir un accidente y volcar su todoterreno en Burgos
  4. 4 El pueblo de Burgos que alquila su bar por 12 euros mensuales y gastos gratis
  5. 5 Detenido en Burgos con hachís y marihuana al pararle la policía por ir en bicicleta en zona peatonal
  6. 6 La manifestación por el Tren Directo espera una gran afluencia de público en Burgos
  7. 7 El Burgos CF se medirá al Real Zaragoza, mientras que el CD Mirandés lo hará con el Sporting de Gijón
  8. 8 El precio del metro cuadrado en Burgos supera los 2.000 euros por primera vez desde 2012
  9. 9 Radiografía de las multas de tráfico en Burgos: lugares y causas de sanción más frecuentes
  10. 10 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este martes 11 de noviembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Herido un joven tras salirse de la vía en Burgos

Herido un joven tras salirse de la vía en Burgos