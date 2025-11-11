BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Imagen de archivo del helicóptero de emergencias sanitarias. BC

Atrapado un hombre tras sufrir un accidente y volcar su todoterreno en Burgos

El suceso ha ocurrido a primera hora de la mañana en la carretera A-62

Sara Sendino

Sara Sendino

Burgos

Martes, 11 de noviembre 2025, 09:47

Un hombre ha sufrido un accidente durante la mañana del martes 11 de noviembre en Burgos. El suceso ha ocurrido en el punto kilométrico 14 de la carretera A-62, en el término municipal de Buniel.

Sobre las 9:00 horas, el servicio de Emergencias 1-1-2 recibía un aviso acerca de que un todoterreno se había salido de la vía y había volcado. Ocurría en la A-62, en sentido Palencia.

Detenido un hombre en Burgos por acosar a la plantilla de una clínica dental: «Te llegará la hora»

Segundo ciclista herido en Burgos tras una colisión con un furgón

Herido un ciclista de 71 años tras chocar contra un turismo en Burgos

Susto en el centro de Burgos por la presencia de Bomberos, Policía y una ambulancia

Fruto del accidente, un varón se encontraba herido y estaba atrapado en el interior del vehículo. Los servicios de Emergencia daban aviso a los Bomberos de Burgos, Guardia Civil y a Sacyl, que movilizaba una ambulancia y un helicóptero hasta el lugar del accidente.

En actualización

Los periodistas de BURGOSconecta trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.

