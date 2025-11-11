Atrapado un hombre tras sufrir un accidente y volcar su todoterreno en Burgos El suceso ha ocurrido a primera hora de la mañana en la carretera A-62

Sara Sendino Burgos Martes, 11 de noviembre 2025, 09:47 Comenta Compartir

Un hombre ha sufrido un accidente durante la mañana del martes 11 de noviembre en Burgos. El suceso ha ocurrido en el punto kilométrico 14 de la carretera A-62, en el término municipal de Buniel.

Sobre las 9:00 horas, el servicio de Emergencias 1-1-2 recibía un aviso acerca de que un todoterreno se había salido de la vía y había volcado. Ocurría en la A-62, en sentido Palencia.

Fruto del accidente, un varón se encontraba herido y estaba atrapado en el interior del vehículo. Los servicios de Emergencia daban aviso a los Bomberos de Burgos, Guardia Civil y a Sacyl, que movilizaba una ambulancia y un helicóptero hasta el lugar del accidente.

En actualización Los periodistas de BURGOSconecta trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.