Segundo ciclista herido en Burgos tras una colisión con un furgón El accidente ocurrió en la avenida Cantabria de la capital burgalesa sobre las 13:50 horas

Natalia Sáez Ursúa Burgos Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:47

Un varón de 44 años ha resultado herido en otro nuevo accidente de tráfico en el que se ve involucrado un ciclista. El suceso ha ocurrido a primera hora de la tarde del lunes, 10 de noviembre, en Burgos.

Sobre las 13:50 horas, el servicio de Emergencias 1-1-2 recibía un aviso acerca del accidente. Un furgón y una bicicleta habían colisionado a la altura del número 111 de la avenida Cantabria.

Fruto del accidente, el ciclista, un varón de 44 años, ha resultado herido y se quejaba de dolor en la cadera y la pierna. Los servicios de Emergencias han movilizado a la Policía Local de Burgos, Policía Nacional y Sacyl, que ha trasladado una ambulancia hasta este punto de la ciudad.

Se trata del segundo accidente del día en Burgos en el que se ve involucrado un ciclista, tras el suceso ocurrido a mediodía en la carretera del cementerio, en el que también resultó herido un hombre.

Los incidentes con bicicletas se están incrementando en la provincia burgalesa, especialmente en vías urbanas y carreteras con mayor tráfico, lo que pone de relieve la necesidad de extremar las precauciones tanto por parte de conductores como de ciclistas.