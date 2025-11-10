Herido un ciclista de 71 años tras chocar contra un turismo en Burgos
El accidente se ha producido en la carretera del cementerio
Burgos
Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:34
Un varón de 71 años ha resultado herido en un accidente de tráfico. El suceso ha ocurrido a mediodía del lunes, 10 de noviembre, en Burgos.
Sobre las 13:06 del mediodía el servicio de Emergencias 1-1-2 recibía un aviso acerca del accidente. Un turismo y una bicicleta habían colisionado en la carretera del cementerio.
Fruto del accidente, el ciclista, un varón de 71 años, ha resultado herido y se quejaba de dolor en la espalda. Los servicios de Emergencias han movilizado a la Policía Local, Policía Nacional y Sacyl, que ha trasladado una ambulancia hasta este punto de Burgos.