Imagen de archivo de una ambulancia. BC

Herido un ciclista de 71 años tras chocar contra un turismo en Burgos

El accidente se ha producido en la carretera del cementerio

Sara Sendino

Sara Sendino

Burgos

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:34

Un varón de 71 años ha resultado herido en un accidente de tráfico. El suceso ha ocurrido a mediodía del lunes, 10 de noviembre, en Burgos.

Sobre las 13:06 del mediodía el servicio de Emergencias 1-1-2 recibía un aviso acerca del accidente. Un turismo y una bicicleta habían colisionado en la carretera del cementerio.

Fruto del accidente, el ciclista, un varón de 71 años, ha resultado herido y se quejaba de dolor en la espalda. Los servicios de Emergencias han movilizado a la Policía Local, Policía Nacional y Sacyl, que ha trasladado una ambulancia hasta este punto de Burgos.

