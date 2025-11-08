Sufre un desvanecimiento y acaba saliéndose de la vía en Burgos Un hombre de unos 60 años de edad tiene que ser atendido tras sufrir una salida de vía mientras conducía a la altura de Tordómar

Gabriel de la Iglesia Burgos Sábado, 8 de noviembre 2025, 18:11 Comenta Compartir

Un hombre de unos 60 años de edad ha tenido que recibir asistencia sanitaria esta tarde tras sufrir un accidente de tráfico mientras circulaba por la N-622, a la altura de la localidad burgalesa de Tordómar.

De acuerdo a la información recogida por el Servicio de Emergencias 1-1-2, el siniestro ha tenido lugar al filo de las 17:30 horas en el kilómetro 56 de la vía. La llamada de alerta informaba de que, al parecer, el conductor de un turismo había sufrido un desvanecimiento que había derivado en una aparatosa salida de vía del vehículo. Eso sí, tras el accidente, el conductor se encontrado consciente.

Inmediatamente se ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico y al Sacyl, que ha desplazado hasta el lugar una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud de Lerma, que han tendido allí mismo al varón.