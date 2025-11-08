BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Sufre un desvanecimiento y acaba saliéndose de la vía en Burgos

Un hombre de unos 60 años de edad tiene que ser atendido tras sufrir una salida de vía mientras conducía a la altura de Tordómar

Gabriel de la Iglesia

Gabriel de la Iglesia

Burgos

Sábado, 8 de noviembre 2025, 18:11

Comenta

Un hombre de unos 60 años de edad ha tenido que recibir asistencia sanitaria esta tarde tras sufrir un accidente de tráfico mientras circulaba por la N-622, a la altura de la localidad burgalesa de Tordómar.

De acuerdo a la información recogida por el Servicio de Emergencias 1-1-2, el siniestro ha tenido lugar al filo de las 17:30 horas en el kilómetro 56 de la vía. La llamada de alerta informaba de que, al parecer, el conductor de un turismo había sufrido un desvanecimiento que había derivado en una aparatosa salida de vía del vehículo. Eso sí, tras el accidente, el conductor se encontrado consciente.

Noticias relacionadas

Intoxicados dos guardias civiles de Burgos al intentar contener el incendio de una vivienda

Intoxicados dos guardias civiles de Burgos al intentar contener el incendio de una vivienda

Intoxicados dos guardias civiles de Burgos al intentar contener el incendio de una vivienda

Intoxicados dos guardias civiles de Burgos al intentar contener el incendio de una vivienda

Dos accidentes en la BU-11 en apenas unas horas dejan dos mujeres heridas

Dos accidentes en la BU-11 en apenas unas horas dejan dos mujeres heridas

Tres jóvenes heridos en dos accidentes durante la noche en Burgos

Tres jóvenes heridos en dos accidentes durante la noche en Burgos

Inmediatamente se ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico y al Sacyl, que ha desplazado hasta el lugar una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud de Lerma, que han tendido allí mismo al varón.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra un mítico bar de Burgos famoso por sus tortillas
  2. 2 Cambios en la nueva campaña de bonos al consumo en Burgos: el pago será en tienda
  3. 3 Intoxicados dos guardias civiles de Burgos al intentar contener el incendio de una vivienda
  4. 4 El bar de un pueblo de Burgos que se alquila por 150 euros mensuales y calefacción y luz gratis
  5. 5 Vivir solo en Burgos, cada vez más frecuente
  6. 6 De Burgos a París en tren ultrarrápido: el plan europeo de alta velocidad
  7. 7 Herido tras ser atropellado por un turismo en Burgos
  8. 8 Las voces y ruidos espantosos que arroja el cerrojo de Santa Gadea
  9. 9 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este viernes 7 de noviembre
  10. 10 Dos accidentes en la BU-11 en apenas unas horas dejan dos mujeres heridas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Sufre un desvanecimiento y acaba saliéndose de la vía en Burgos

Sufre un desvanecimiento y acaba saliéndose de la vía en Burgos