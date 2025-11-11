Herido un hombre en un accidente entre una furgoneta y un coche en Burgos El suceso se ha producido a las 18:35 horas este martes en la A-1

Una ambulancia se ha trasladado al lugar del accidente en la A-1.

Un hombre ha resultado herido este martes por la tarde en un accidente de tráfico en la A-1, en Burgos. El suceso se ha producido poco antes de las 18:35 horas, cuando el 112 recibía una llamada alertando de una colisión entre una furgoneta y un turismo en el kilómetro 332, en sentido Burgos, a la altura de Treviño.

El alertante indicaba que se trataba de un golpe por alcance entre ambos vehículos y que había una persona que podría necesitar asistencia snaitaria.

Hasta el lugar se desplazaban la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y Sacyl enviaba una ambulancia para atender al herido, un varón de 46 años.

