Herido un hombre en un accidente entre una furgoneta y un coche en Burgos
El suceso se ha producido a las 18:35 horas este martes en la A-1
Burgos
Martes, 11 de noviembre 2025, 19:18
Un hombre ha resultado herido este martes por la tarde en un accidente de tráfico en la A-1, en Burgos. El suceso se ha producido poco antes de las 18:35 horas, cuando el 112 recibía una llamada alertando de una colisión entre una furgoneta y un turismo en el kilómetro 332, en sentido Burgos, a la altura de Treviño.
El alertante indicaba que se trataba de un golpe por alcance entre ambos vehículos y que había una persona que podría necesitar asistencia snaitaria.
Noticias relacionadas
Hasta el lugar se desplazaban la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y Sacyl enviaba una ambulancia para atender al herido, un varón de 46 años.