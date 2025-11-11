BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias imprescindibles de Burgos este martes 11 de noviembre
Una ambulancia se ha trasladado al lugar del accidente en la A-1. Carlos Espeso

Herido un hombre en un accidente entre una furgoneta y un coche en Burgos

El suceso se ha producido a las 18:35 horas este martes en la A-1

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Martes, 11 de noviembre 2025, 19:18

Comenta

Un hombre ha resultado herido este martes por la tarde en un accidente de tráfico en la A-1, en Burgos. El suceso se ha producido poco antes de las 18:35 horas, cuando el 112 recibía una llamada alertando de una colisión entre una furgoneta y un turismo en el kilómetro 332, en sentido Burgos, a la altura de Treviño.

El alertante indicaba que se trataba de un golpe por alcance entre ambos vehículos y que había una persona que podría necesitar asistencia snaitaria.

Noticias relacionadas

Trasladado en helicóptero un hombre tras sufrir un accidente y volcar su todoterreno en Burgos

Trasladado en helicóptero un hombre tras sufrir un accidente y volcar su todoterreno en Burgos

Detenido en Burgos con hachís y marihuana al pararle la policía por ir en bicicleta en zona peatonal

Detenido en Burgos con hachís y marihuana al pararle la policía por ir en bicicleta en zona peatonal

Detenido un hombre en Burgos por acosar a la plantilla de una clínica dental: «Te llegará la hora»

Detenido un hombre en Burgos por acosar a la plantilla de una clínica dental: «Te llegará la hora»

Hasta el lugar se desplazaban la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y Sacyl enviaba una ambulancia para atender al herido, un varón de 46 años.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un hombre en Burgos por acosar a la plantilla de una clínica dental: «Te llegará la hora»
  2. 2 La mejor miel de bosque de España se recolecta en Burgos
  3. 3 Burgos se prepara para las nevadas con decenas de máquinas y 78 saleros en las calles
  4. 4 Los monjes de Burgos que han recurrido a un crowdfunding para salvar su histórico monasterio
  5. 5 Un médico de Burgos salva a un corredor en plena carrera Behobia-San Sebastián
  6. 6 Detenido en Burgos con hachís y marihuana al pararle la policía por ir en bicicleta en zona peatonal
  7. 7 El precio del metro cuadrado en Burgos supera los 2.000 euros por primera vez desde 2012
  8. 8 La manifestación por el Tren Directo espera una gran afluencia de público en Burgos
  9. 9 Y ahora, ¿hasta dónde? La máxima ronda a la que han llegado los equipos de Burgos
  10. 10 Dos carreteras de Burgos permanecen cortadas por trabajos de mejora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Herido un hombre en un accidente entre una furgoneta y un coche en Burgos

Herido un hombre en un accidente entre una furgoneta y un coche en Burgos