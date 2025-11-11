Detenido en Burgos con hachís y marihuana al pararle la policía por ir en bicicleta en zona peatonal El joven de 24 años fue interceptado con 57 gramos de sustancias estupefacientes

Un varón de 24 años ha sido detenido en Burgos al transportar hachís y marihuana. El joven fue interceptado mientras iba en bicicleta en una zona peatonal del centro de la ciudad.

El suceso ocurrió el jueves 6 de noviembre. Sobre las 18:10 horas, agentes de la Policía Local se encontraban en la calle Nuño Rasura, durante un operativo especial de vigilancia y control de vehículos de movilidad personal (VMP) y bicicletas en zonas peatonales.

En ese momento, una patrulla de paisano observó a un joven circulando en bicicleta por la acera de la calle del centro de Burgos, motivo por el cual procedieron a su identificación. Durante la intervención, los agentes detectaron un notable nerviosismo en el individuo y realizaron un registro de seguridad, encontrando dos bolsas con una sustancia compatible con marihuana -que superaba los 7,5 gramos- y una piedra de hachís con un peso aproximado de 50 gramos.

Ante el hallazgo de sustancias estupefacientes, los agentes procedieron a la detención del joven de 24 años. Se le acusa de un delito contra la salud pública, motivo por el cual fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias correspondientes.

