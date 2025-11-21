BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La nieve complica la circulación en varias carreteras de Burgos
Uno de los ladrones pillado por las cámaras de seguridad. BC

Detenidas cinco personas en Burgos por hurtos en áreas de servicio

Formaban un grupo delictivo muy activo en el Alfoz, dedicado al robo de todo tipo de productos cuyo valor roza los 2.000 euros

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:45

Comenta

Cinco personas de entre 19 y 52 años han sido puestas a disposición judicial como presuntas autoras de una serie continuada de hurtos en tiendas situadas en diferentes estaciones de servicio del Alfoz de Burgos.

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'I30BUR', ha esclarecido estos delitos contra el patrimonio tras una investigación que comenzaba semanas atrás, cuando los responsables de los establecimientos comerciales afectados denunciaron la desaparición, reiterada y persistente de parte de la mercancía expuesta en sus estanterías y expositores –sobre todo productos de alimentación- por un valor total de 2.000 euros. La similitud entre los hechos permitió intuir que no se trataba de episodios aislados, sino de una actividad delictiva sostenida y coordinada.

Otro de los detenidos captados por la cámara de seguridad del local donde hurtaron.

La Guardia Civil del Alfoz inició un exhaustivo análisis documental, gráfico y operativo, que permitió poner el foco sobre un grupo reducido de personas relacionadas entre sí y que actuaban activamente y de forma organizada.

Identificados y localizados posteriormente en la ciudad de Burgos, cuatro de los integrantes fueron detenidos en diferentes fechas y puntos de la capital; no es la primera vez que se les vincula con hechos similares.

Noticias relacionadas

Tres detenidos por dar una brutal paliza a un joven en el centro de Burgos

Tres detenidos por dar una brutal paliza a un joven en el centro de Burgos

Detenido en Burgos por amenazar a varias personas con un gran cuchillo en las Bernardas

Detenido en Burgos por amenazar a varias personas con un gran cuchillo en las Bernardas

Herida en una colisión entre dos turismos en Burgos

Herida en una colisión entre dos turismos en Burgos

Curioso rescate en Burgos para liberar a una nutria atrapada en un coche

Curioso rescate en Burgos para liberar a una nutria atrapada en un coche

Según avanzaba la investigación, un quinto componente fue plenamente identificado más tarde como implicado directamente en los hechos por lo que, junto con las cuatro personas anteriores ha sido puesto, con las diligencias instruidas, a disposición de los Juzgados de Instrucción de Burgos.

Paralelamente, se ha esclarecido y atribuido a uno de los detenidos un delito de hurto de un móvil de alta gama, perteneciente a una de las personas empleadas en uno de los comercios donde se perpetraron los hurtos, quien habría aprovechado un instante de distracción para sustraerle su smartphone.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Curioso rescate en Burgos: policía, agentes medioambientales y hasta una grúa para liberar a un pequeño animal
  2. 2 Las puertas de Antonio López que pasan de largo por Santa María
  3. 3 La nieve complica la circulación en varias carreteras de Burgos
  4. 4 La Lotería Nacional deja un primer premio en la provincia de Burgos
  5. 5 Radiografía de la compraventa de viviendas en Burgos: dónde se venden más y quién las adquiere
  6. 6 Tres detenidos en Burgos en dos intervenciones, entre ellos un prófugo buscado por la Guardia Civil
  7. 7 El pueblo de Burgos que invertirá 90.000 euros para contar con pista de pádel
  8. 8 Herida en una colisión entre dos turismos en Burgos
  9. 9 Tres detenidos por dar una brutal paliza a un joven en el centro de Burgos
  10. 10 A disposición judicial en Burgos por provocar un incendio con una barbacoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Detenidas cinco personas en Burgos por hurtos en áreas de servicio

Detenidas cinco personas en Burgos por hurtos en áreas de servicio