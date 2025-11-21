Detenidas cinco personas en Burgos por hurtos en áreas de servicio Formaban un grupo delictivo muy activo en el Alfoz, dedicado al robo de todo tipo de productos cuyo valor roza los 2.000 euros

Cinco personas de entre 19 y 52 años han sido puestas a disposición judicial como presuntas autoras de una serie continuada de hurtos en tiendas situadas en diferentes estaciones de servicio del Alfoz de Burgos.

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'I30BUR', ha esclarecido estos delitos contra el patrimonio tras una investigación que comenzaba semanas atrás, cuando los responsables de los establecimientos comerciales afectados denunciaron la desaparición, reiterada y persistente de parte de la mercancía expuesta en sus estanterías y expositores –sobre todo productos de alimentación- por un valor total de 2.000 euros. La similitud entre los hechos permitió intuir que no se trataba de episodios aislados, sino de una actividad delictiva sostenida y coordinada.

La Guardia Civil del Alfoz inició un exhaustivo análisis documental, gráfico y operativo, que permitió poner el foco sobre un grupo reducido de personas relacionadas entre sí y que actuaban activamente y de forma organizada.

Identificados y localizados posteriormente en la ciudad de Burgos, cuatro de los integrantes fueron detenidos en diferentes fechas y puntos de la capital; no es la primera vez que se les vincula con hechos similares.

Según avanzaba la investigación, un quinto componente fue plenamente identificado más tarde como implicado directamente en los hechos por lo que, junto con las cuatro personas anteriores ha sido puesto, con las diligencias instruidas, a disposición de los Juzgados de Instrucción de Burgos.

Paralelamente, se ha esclarecido y atribuido a uno de los detenidos un delito de hurto de un móvil de alta gama, perteneciente a una de las personas empleadas en uno de los comercios donde se perpetraron los hurtos, quien habría aprovechado un instante de distracción para sustraerle su smartphone.