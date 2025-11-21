BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Joven detenido en Burgos por su presunta participación en una brutal paliza.

Tres detenidos por dar una brutal paliza a un joven en el centro de Burgos

La víctima sufrió la agresión en Vadillos y fue operada tras sufrir fractura nasal y otras lesiones de consideración, además de presentar hematomas por todo el cuerpo

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:54

Tres hombres han sido detenidos en Burgos por una brutal paliza propinada a un joven en Vadillos. La Policía Nacional ha esclarecido los hechos e identificado a los presuntos responsables, de entre 19 y 34 años, aunque hay un cuarto implicado que se encuentra en busca y captura.

El suceso, según la denuncia interpuesta por la víctima, comenzó mientras se encontraba de madrugada en la zona de bares de las Bernardas. Allí, según su relato, varios jóvenes a quienes no conocía le abordaron pidiéndole dinero. Ese primer contacto se convirtió en intimidación por lo que el joven decidió abandonar el lugar.

Sin más motivo ni razón aparente, los cuatro agresores comenzaron a seguirle por lo que empezó a correr, siendo alcanzado en la calle Amaya, donde le propinaron varios puñetazos hasta que cayó al suelo.

La agresión, a juicio policial, se llevó a cabo con abuso de superioridad y con ánimo de causar un daño grave, ya que continuó con la víctima caída en el suelo, donde siguió recibiendo golpes en el rostro y el cuerpo, e incluso una patada que pudo tener consecuencias aún más graves.

El joven agredido tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en el hospital universitario de Burgos, debido a una fractura nasal, diversas lesiones y contusiones en diferentes partes del cuerpo.

Dos de los presuntos autores de la paliza ya fueron arrestados en mayo de 2024 por una agresión de características casi idénticas. Junto con el atestado policial, los tres detenidos han pasado ya a disposición judicial.

