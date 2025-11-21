BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Arma blanca incautada a un varón en las Bernardas. BC

Detenido en Burgos por amenazar a varias personas con un gran cuchillo en las Bernardas

Además se efectuaron otras dos detenciones, una por robar en un turismo y otra por quebrantamiento de condena

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:05

Comenta

Un hombre de 30 años ha sido detenido en Burgos por amenazar con un cuchillo de grandes dimensiones, presuntamente, a las personas que se encontraban en el entorno de las Bernardas.

El suceso tuvo lugar a las 8:40 horas del pasado domingo, cuando la Policía Local de Burgos fue requerida por varios ciudadanos que, muy alterados, explicaron que en el patio de las Bernardas había un varón amenazando con un gran cuchillo a los presentes y haciéndolo rozar contra el suelo y las paredes.

Acto seguido los agentes localizaron al sujeto que trató de esconderse en un local de hostelería. Una vez dentro, la policía se percató de que el varón había abandonando el arma blanca en el baño de mujeres aunque fue interceptado y detenido por los agentes de la Policía Local.

Otros dos detenidos pillados in fraganti

Además de esta detención, durante la madrugada del domingo la Policía Local efectuó otras dos más. Una de ellas sobre las 03:15 horas de la noche tras un aviso ciudadano por el robo en un vehículo en el que aportaban la descripción exacta del autor.

Rápidamente varias patrullas de la Policía Local de Burgos localizaron a este hombre de 46 años, encontrándole varios destornilladores, así como unos décimos de lotería, siendo uno de ellos coincidente con el sustraído el día anterior en otro vehículo del entorno y del que su propietario había denunciado el hecho, pudiendo aportar un décimo exactamente igual con la misma numeración adquirido días antes en otra localidad.

La segunda detención tuvo lugar varias horas más tarde, a las 6:30 horas de la madrugada, en el entorno de un establecimiento de ocio ubicado en la calle Severo Ochoa debido al quebrantamiento de una condena dictada por juzgado de lo Penal número 1 de Burgos y al verse este hombre de 31 años implicado en una pelea.

