Dos denunciados por construir diez edificaciones ilegales en suelo protegido de Burgos La parcela no contaba con servicios ni suministros, pero estaban acondicionadas para su uso como vivienda. Tampoco contaban con ningún tipo de licencia

BURGOSconecta Burgos Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:19

SEPRONA de Burgos y agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León, en una actuación conjunta, han denunciado e investigan a dos personas de 30 y 36 años por un delito de urbanismo y contra el medio ambiente.

Agentes del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta observaron en el interior de una parcela vallada en una localidad del Alfoz de Burgos, próxima a la ciudad, una serie de construcciones habitables supuestamente ilegales, por lo que, junto con efectivos del SEPRONA de la Guardia Civil, practicaron una inspección a la finca, en presencia de los moradores.

Ampliar Vista aérea de las edificaciones ilegales. Guardia Civil

Cómo son las estructuras

En el terreno se levantaban hasta diez estructuras, entre construcciones permanentes de obra y contenedores de panel sándwich colocados sobre pilotes de cemento, que ocupaban una superficie superior a los 240 metros cuadrados. Todas parecían acondicionadas para su uso residencial y con diversas finalidades domésticas: habitaciones, taller, trastero, merendero, sala de calefacción.

Los agentes verificaron que la parcela no contaba con ningún tipo de servicio ni suministro de origen municipal, como agua, luz o colector residual, pero que su distribución, aclimatación y disposición actual permitía su función como vivienda habitual de uso diario.

Sin ningún tipo de licencia

Las gestiones practicadas han aclarado que, por parte de las administraciones interesadas, no se había autorizado ni expedido ningún tipo de licencia ni de obra ni de instalación de estructuras.

Ahondando en la situación, las consultas realizadas por los agentes para determinar la clasificación del suelo confirmaron que la finca se encontraba enclavada en suelo rústico de protección natural, afectando a la mayor parte de las construcciones; también, que se había sido incluida en su totalidad en la zona de protección de la ZEC (Zona de Especial Conservación) Riberas del Río Arlanzón y afluentes.

Ante dichas irregularidades se han confeccionado diversas actas denuncia e instruido diligencias por los ilícitos que, junto con los moradores, han sido puestas a disposición de los Juzgados de la capital.