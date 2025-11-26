BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Las diez noticias imprescindibles de Burgos este miércoles 26 de noviembre
Imagen de archivo de los Bomberos de Burgos. APM

Intoxicado un hombre en el incendio de su vivienda en un pueblo del Alfoz de Burgos

Un varón de 80 años ha sido atendido por los servicios sanitarios tras incendiarse su vivienda de dos plantas

Burgos

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:12

Un incendio declarado en una vivienda de un pueblo del Alfoz de Burgos deja a una persona intoxicada. El suceso se ha producido a las 17 horas en la calle Huertos del municipio de Rioseras, cuando el 112 recibía una llamada alertando del fuego en una casa de dos plantas.

La Sala del 1-1-2 daba aviso a los Bomberos de Burgos, a la Guardia Civil de Burgos (cos) y Emergencias sanitarias Sacyl que enviaba recursos para atender a un varón de 80 años que había sufrido una intoxicación por inhalación de humo.

Se trata del segundo suceso de similares características que ocurre en la provincia en dos días. Fue el pasado lunes cuando una mujer resultaba intoxicada en un pueblo de la Ribera del Duero por inhalación de humo de una estufa.

En aquella ocasión el suceso se produjo en una casa de La Vid y Barrios, en una casa donde había una estufa de carbón y la víctima fue trasladada al hospital de Aranda de Duero.

