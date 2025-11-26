Muere un vecino de Burgos en un accidente de tráfico en el límite con La Rioja Un hombre de 59 años de edad, natural de Logroño, pero vecino de la provincia de Burgos fallece en una colisión en la localidad riojana de Foncea, en el límite provincial. Hace menos de un mes perdía la vida otro hombre muy cerca de allí

Gabriel de la Iglesia Burgos Miércoles, 26 de noviembre 2025, 10:06 | Actualizado 10:34h. Comenta Compartir

Un hombre de 59 años de edad, natural de Logroño pero vecino de una localidad de la provincia de Burgos, ha fallecido a primera hora de la mañana de hoy en un grave accidente acontecido en el kilómetro 465 de la N-232, en el término municipal de Foncea (La Rioja), muy cerca del límite provincial con Burgos.

Según informa La Rioja, el siniestro ha tenido lugar al filo de las 8:40 horas de la mañana, cuando un turismo ha chocado frontalmente con una camioneta en la que viajaban varias personas. De hecho, además del fallecido, el accidente ha provocado dos heridos muy graves y otros cuatro heridos de gravedad.

Una vez dada la voz de alarma, hasta el lugar se han trasladado sendas dotaciones de la Guardia Civil de Tráfico y personal sanitario, que, al llegar al lugar, han certificado el fallecimiento de uno de los ocupantes del turismo. Por su parte, el resto de heridos han sido atendidos y posteriormente trasladados al hospital.

La virulencia de la colisión ha obligado a la Guardia Civil a cortar la carretera, que une Pancorbo con La Rioja, y establecer itinerarios alternativos mientras se gestionaba la incidencia.

Se trata, en todo caso, del segundo accidente mortal registrado este mes en la misma zona. El pasado 2 de noviembre, un hombre de 75 años de edad, vecino de la localidad riojana de Ollauri, también perdía la vida en un aparatoso accidente registrado en el kilómetro 467 de la N-232 tras verse involucrado en una colisión múltiple.

En aquel siniestro, además, resultaron heridas de diversa consideración otras seis personas.

Temas

Tráfico

Foncea

Pancorbo