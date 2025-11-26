BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la Comisaría de la Policía Nacional en Burgos. BC

Detenido en Burgos por empadronar a 38 extranjeros en dos viviendas que no eran de su propiedad

La Policía Nacional detiene a un hombre e investiga a otras dos personas por firmar contratos de alquiler falsos para facilitar el empadronamiento de extranjeros en situación irregular

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:21

Comenta

La Policía Nacional ha detenido en Burgos a un hombre acusado de promover el empadronamiento ilegal de hasta 38 extranjeros en situación irregular a través de la firma de contratos de alquiler falsos sobre dos viviendas que no eran de su propiedad. Además, otros dos individuos han sido investigados por su participación en los hechos.

Según explican fuentes policiales, entre marzo y agosto de este año, el ahora detenido, en colaboración con los otros dos investigados, actuó como supuesto arrendatario de dos viviendas en la capital, firmando contratos de alquiler a 38 ciudadanos procedentes de Marruecos y Argelia, la mayoría de ellos en situación administrativa irregular en España, para facilitar su empadronamiento.

Más sucesos en Burgos

Detenido el presunto autor de un hurto y estafa en Burgos

Detenido el presunto autor de un hurto y estafa en Burgos

Dos denunciados por construir diez edificaciones ilegales en suelo protegido de Burgos

Dos denunciados por construir diez edificaciones ilegales en suelo protegido de Burgos

Detenidos en Burgos dos ladrones reincidentes tras ser sorprendidos con herramientas robadas

Detenidos en Burgos dos ladrones reincidentes tras ser sorprendidos con herramientas robadas

Tres detenidos por dar una brutal paliza a un joven en el centro de Burgos

Tres detenidos por dar una brutal paliza a un joven en el centro de Burgos

Para llevar a cabo el fraude, el detenido y sus colaboradores firmaron dos contratos de alquiler de sendas viviendas en Burgos en los que los cómplices figuraban falsamente como propietarios o arrendadores. Sin embargo, ninguno de los investigados tiene la propiedad ni ningún derecho sobre las viviendas, cuyos legítimos propietarios no tenían conocimiento alguno de estos contratos falsificados.

Con los documentos simulados en su poder, el detenido los utilizó para presentar los trámites de empadronamiento y, actuando como falso arrendatario, facilitó la inscripción de los 38 ciudadanos extranjeros en el padrón municipal.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La emblemática tienda del centro de Burgos que cierra sus puertas: «Nunca pensé que duraría tanto»
  2. 2 Las puertas de Antonio López se verán gratis unos días en Burgos para que el pueblo las valore
  3. 3 Muere un vecino de Burgos en un accidente de tráfico en el límite con La Rioja
  4. 4 La pista de patinaje sobre hielo de Burgos estrena ubicación esta Navidad
  5. 5 Detenido el presunto autor de un hurto y estafa en Burgos
  6. 6 Planean construir una planta de biogás junto a un pueblo de Burgos
  7. 7 El pueblo de Burgos que celebra su IV Feria de Productores y Artesanía con actividades gratuitas
  8. 8 Golpe para el Burgos CF: sin entrenador ni segundo en su visita al Ceuta
  9. 9 Un herido al salirse de la carretera por el hielo en un pueblo de Burgos
  10. 10 El pueblo de Burgos que acogerá la final del campeonato nacional de caza menor con perro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Detenido en Burgos por empadronar a 38 extranjeros en dos viviendas que no eran de su propiedad

Detenido en Burgos por empadronar a 38 extranjeros en dos viviendas que no eran de su propiedad