Detenido en Burgos por empadronar a 38 extranjeros en dos viviendas que no eran de su propiedad La Policía Nacional detiene a un hombre e investiga a otras dos personas por firmar contratos de alquiler falsos para facilitar el empadronamiento de extranjeros en situación irregular

La Policía Nacional ha detenido en Burgos a un hombre acusado de promover el empadronamiento ilegal de hasta 38 extranjeros en situación irregular a través de la firma de contratos de alquiler falsos sobre dos viviendas que no eran de su propiedad. Además, otros dos individuos han sido investigados por su participación en los hechos.

Según explican fuentes policiales, entre marzo y agosto de este año, el ahora detenido, en colaboración con los otros dos investigados, actuó como supuesto arrendatario de dos viviendas en la capital, firmando contratos de alquiler a 38 ciudadanos procedentes de Marruecos y Argelia, la mayoría de ellos en situación administrativa irregular en España, para facilitar su empadronamiento.

Para llevar a cabo el fraude, el detenido y sus colaboradores firmaron dos contratos de alquiler de sendas viviendas en Burgos en los que los cómplices figuraban falsamente como propietarios o arrendadores. Sin embargo, ninguno de los investigados tiene la propiedad ni ningún derecho sobre las viviendas, cuyos legítimos propietarios no tenían conocimiento alguno de estos contratos falsificados.

Con los documentos simulados en su poder, el detenido los utilizó para presentar los trámites de empadronamiento y, actuando como falso arrendatario, facilitó la inscripción de los 38 ciudadanos extranjeros en el padrón municipal.

