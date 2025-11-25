Detenido el presunto autor de un hurto y estafa en Burgos Empleaba el método de «la siembra»: distraía a la víctima para que bajase la guardia y fuera más fácil apoderarse de sus pertenencias

BURGOSconecta Burgos Martes, 25 de noviembre 2025, 13:21

La Policía Nacional de Burgos ha identificado a un individuo por su presunta implicación en un robo cometido el pasado verano en la capital burgalesa. En julio, una mujer denunció la sustracción de 450 euros en efectivo, varias tarjetas bancarias, documentación personal, su teléfono móvil y otros objetos.

El perjuicio económico se incrementó considerablemente, ya que, antes de que la víctima pudiera cancelar sus tarjetas, los autores realizaron varios reintegros en cajeros automáticos por un valor total de 4.800 euros, lo que sumó al hurto un delito de estafa.

Con los datos recogidos en la denuncia, los agentes iniciaron una investigación que se prolongó durante cuatro meses. Estas diligencias permitieron identificar y detener a uno de los presuntos responsables.

Según las investigaciones, el arrestado, junto al menos un cómplice, habría viajado desde Madrid a Burgos en un vehículo de alquiler utilizando una identidad falsa para cometer el robo. Posteriormente, empleó una de las tarjetas sustraídas para retirar los 4.800 euros en un cajero de la ciudad antes de regresar a Madrid.

En la investigación han colaborado unidades de la Policía Nacional de Albacete, Ávila y Cuenca, donde el identificado habría perpetrado hechos similares en fechas cercanas.

Tras su identificación y la difusión de una orden de detención de ámbito nacional, el individuo fue localizado y arrestado el pasado mes de noviembre en la ciudad de Guadalajara.