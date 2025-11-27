Susto en un pueblo de Burgos por la explosión e incendio de un camión Los vecinos de Briviesca se han alarmado tras oír el fuerte ruido. No se han registrado heridos

Incendio de un camión a la altura de Briviesca, en Burgos.

Sara Sendino Burgos Jueves, 27 de noviembre 2025, 11:32 Comenta Compartir

Briviesca se ha despertado este jueves, 27 de noviembre, con un buen susto. Un fuerte ruido, seguido por una columna de humo, alertaba a los vecinos de este pueblo situado al este de la provincia de Burgos.

Incendio de un camión a la altura de Briviesca, en Burgos. BC

Sobre las 10:30 horas, algunos habitantes de Briviesca oían una fuerte explosión. Al mirar por sus ventanas veían una columna de humo. Un camión se había incendiado en el kilómetro 279 de la carretera N-1, cerca de la vía del tren y del río Oca.

Hasta el lugar llegaban los bomberos, que seguían trabajando en la extinción del fuego en el camión sobre las 11:15 horas. Los vecinos de Briviesca han acudido a las cercanías de la carretera para observar el suceso.

A causa del incendio, el tráfico ha tenido que ser desviado de la N-1 y redirigido por el centro de este pueblo de Burgos. El incidente se ha saldado sin heridos.

En actualización Los periodistas de BURGOSconecta trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.