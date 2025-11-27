BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Incendio de un camión a la altura de Briviesca, en Burgos.
Incendio de un camión a la altura de Briviesca, en Burgos. BC

Susto en un pueblo de Burgos por la explosión e incendio de un camión

Los vecinos de Briviesca se han alarmado tras oír el fuerte ruido. No se han registrado heridos

Sara Sendino

Sara Sendino

Burgos

Jueves, 27 de noviembre 2025, 11:32

Comenta

Briviesca se ha despertado este jueves, 27 de noviembre, con un buen susto. Un fuerte ruido, seguido por una columna de humo, alertaba a los vecinos de este pueblo situado al este de la provincia de Burgos.

Sobre las 10:30 horas, algunos habitantes de Briviesca oían una fuerte explosión. Al mirar por sus ventanas veían una columna de humo. Un camión se había incendiado en el kilómetro 279 de la carretera N-1, cerca de la vía del tren y del río Oca.

@burgosconecta 💥 Los vecinos de Briviesca se han alarmado tras oír el fuerte ruido y los 🚒 bomberos han acudido a sofocar el fuego ✍️ Sara Sendino ℹ️ Más información en el enlace de la biografía #sucesos #sucesoenburgos #sucesosburgos #incendio #incendiocamión ♬ sonido original - BURGOSconecta

Hasta el lugar llegaban los bomberos, que seguían trabajando en la extinción del fuego en el camión sobre las 11:15 horas. Los vecinos de Briviesca han acudido a las cercanías de la carretera para observar el suceso.

A causa del incendio, el tráfico ha tenido que ser desviado de la N-1 y redirigido por el centro de este pueblo de Burgos. El incidente se ha saldado sin heridos.

En actualización

Los periodistas de BURGOSconecta trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.

burgosconecta Susto en un pueblo de Burgos por la explosión e incendio de un camión