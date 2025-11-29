Herido tras una salida de vía de madrugada en Burgos Un hombre de 43 años de edad sufre un accidente de tráfico en la rotonda de Sarracín

Gabriel de la Iglesia Burgos Sábado, 29 de noviembre 2025, 10:45

Un varón de 43 años de edad ha resultado herido esta pasada madrugada en Burgos como consecuencia de un accidente de tráfico acontecido en la N-234, a la altura de Sarracín.

De acuerdo a la información facilitada por el Servicio de Emergencias 1-1-2, el siniestro ha tenido lugar al filo de las 3:45 horas de la madrugada, cuando se ha recibido el aviso de la salida de vía de un turismo en la rotonda de Sarracín, que conecta la N-234 con la A-1, en el Alfoz de la capital provincial.

Como consecuencia del accidente, el conductor del turismo ha sufrido un golpe en la cabeza, aunque se encontraba consciente.

Inmediatamente se ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha desplazado hasta el lugar una ambulancia dotada con personal médico para atender al herido.

