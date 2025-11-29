BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ambulancia del Sacyl. BC

Herido tras una salida de vía de madrugada en Burgos

Un hombre de 43 años de edad sufre un accidente de tráfico en la rotonda de Sarracín

Gabriel de la Iglesia

Gabriel de la Iglesia

Burgos

Sábado, 29 de noviembre 2025, 10:45

Comenta

Un varón de 43 años de edad ha resultado herido esta pasada madrugada en Burgos como consecuencia de un accidente de tráfico acontecido en la N-234, a la altura de Sarracín.

De acuerdo a la información facilitada por el Servicio de Emergencias 1-1-2, el siniestro ha tenido lugar al filo de las 3:45 horas de la madrugada, cuando se ha recibido el aviso de la salida de vía de un turismo en la rotonda de Sarracín, que conecta la N-234 con la A-1, en el Alfoz de la capital provincial.

Más sucesos en Burgos

Herida y atrapada en el interior de su vehículo en un accidente en Burgos

Herida y atrapada en el interior de su vehículo en un accidente en Burgos

Herida una mujer en un accidente de tráfico en el norte de Burgos

Herida una mujer en un accidente de tráfico en el norte de Burgos

Susto en un pueblo de Burgos por la explosión e incendio de un camión

Susto en un pueblo de Burgos por la explosión e incendio de un camión

Herido un joven en una agresión en el centro de Burgos

Herido un joven en una agresión en el centro de Burgos

Como consecuencia del accidente, el conductor del turismo ha sufrido un golpe en la cabeza, aunque se encontraba consciente.

Inmediatamente se ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha desplazado hasta el lugar una ambulancia dotada con personal médico para atender al herido.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido un joven en una agresión en el centro de Burgos
  2. 2 Testigos del tiroteo en Burgos: «Es algo que nunca esperas ver»
  3. 3 Las monjas cismáticas de Belorado en el calabozo: «Que te hagan la foto con la regla detrás%u2026no imaginas que te va a pasar»
  4. 4 Pucheras al fuego, la tradición gastronómica que convierte a un pueblo de Burgos en capital del sabor en Las Merindades
  5. 5 Herida y atrapada en el interior de su vehículo en un accidente en Burgos
  6. 6 Decretan libertad provisional para las dos monjas cismáticas de Belorado detenidas
  7. 7 Suspenden la vista sobre el presunto uso fraudulento de los vehículos de las monjas cismáticas
  8. 8 Las monjas cismáticas de Belorado vuelven a impedir que se lleven a las mayores del monasterio de Orduña
  9. 9 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este viernes 28 de noviembre
  10. 10 Herida una mujer en un accidente de tráfico en el norte de Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Herido tras una salida de vía de madrugada en Burgos

Herido tras una salida de vía de madrugada en Burgos