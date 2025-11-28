Herido un joven en una agresión en el centro de Burgos El suceso se ha producido en la calle Valentín Jalón este viernes sobre las 18 horas

La Policía Nacional de Burgos en el lugar de la agresión

Natalia Sáez Ursúa Burgos Viernes, 28 de noviembre 2025, 21:01

Un joven de unos 25 años ha resultado herido en la tarde de este viernes, 28 de noviembre, tras una agresión registrada en la calle Valentín Jalón de Burgos, a la altura del número 9.

El suceso ocurría poco antes de las 18:13 horas, momento en el que el Centro de Emergencias 1-1-2 recibió una llamada alertando de que un joven se encontraba herido en plena vía pública, que sangraba abundantemente de una mano y que había sido agredido.

Ampliar Sangre en el lugar de la agresión BC

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Burgos, agentes de la Policía Nacional y sanitarios de Sacyl, que atendieron al joven. La llamada a emergencias se realizó desde un establecimiento de hostelería cercano, donde el herido habría entrado pidiendo ayuda.

Los restos de sangre eran visibles a lo largo de varios metros de acera e incluso se podían ver manchas en un vehículo estacionado en el lugar, aunque por el momento no han trascendido detalles sobre la naturaleza exacta de las lesiones ni sobre el estado del joven.

La Policía Nacional de Burgos se ha hecho cargo de la investigación del suceso, ha interrogado a algunos testigos y visionado cámaras de seguridad de algunos locales cercanos al lugar de la agresión.