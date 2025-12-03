BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Imagen del hombre detenido en el robo de un bar de Burgos Policía Nacional

Detenido por dos robos con fuerza en pleno centro de Burgos en tres días

El multirreincidente, con 15 arrestos en 2025, presuntamente forzó las puertas de un bar y un bazar y se llevó pequeñas cantidades de dinero mientras ocultaba su rostro con una bolsa de plástico

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:17

Comenta

Un hombre multirreincidente ha sido detenido en Burgos como presunto autor de dos robos con fuerza cometidos durante la madrugada de los días 13 y 18 de noviembre en un bar cercano a la estación de autobuses y en un bazar situado en la zona más céntrica de la calle Vitoria.

Según la investigación de la Policía Nacional, el sospechoso actuó siguiendo un mismo modus operandi, forzando la puerta de entrada de los locales para acceder al interior y sustraer el dinero de las cajas registradoras. En ambos casos empleó un llamativo método para evitar ser identificado: cubrió su cabeza con una bolsa de plástico mientras cometía los hechos.

En el robo del bar se habría apropiado de unos 150 euros y un teléfono móvil, mientras que en el del bazar obtuvo unos 30 euros y diversos objetos de escaso valor.

El detenido acumula 15 arrestos en lo que va de 2025 por delitos contra la propiedad, incluidos robos con fuerza, robos en interior de vehículos, hurtos, receptación y dos robos con violencia. Solo entre octubre y noviembre fue detenido cinco veces por hechos similares. Tras su nueva detención, ha sido puesto a disposición judicial.

