Detenido en Burgos por cazar de manera irregular en un coto compartido con Palencia

El hombre fue sorprendido apuntando con un rifle desde un vehículo y el arma fue decomisada por la Guardia Civil

Burgos

Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:09

Un hombre de 35 años, de nacionalidad española, ha sido investigado por la Guardia Civil por un presunto delito contra la flora y la fauna al cazar sin autorización en un coto que abarca las provincias de Burgos y Palencia.

El operativo conjunto se realizó para prevenir el furtivismo en la zona. Durante la vigilancia, los agentes localizaron un vehículo circulando campo a través con tres ocupantes, observando que uno de ellos apuntaba con un rifle desde el interior del coche.

Tras identificar a los ocupantes y comprobar su documentación, se confirmó que el hombre con el arma carecía de permiso para cazar en ese coto. Por este motivo, fue investigado y el arma decomisada quedó depositada en las dependencias oficiales de la Guardia Civil.

