Dinero y sustancias en posesión del detenido Policía Local de Burgos

Detenido por tráfico de drogas tras un intercambio en un parque de Burgos

La Policía Local sorprendió a un hombre de 34 años realizando la venta de metanfetamina desde un vehículo de movilidad personal en el Parque Félix Rodríguez de la Fuente

Burgos

Lunes, 1 de diciembre 2025, 10:12

Un detenido por presunto tráfico de drogas después de que la Policía Local de Burgos sorprendiera a un hombre de 34 años realizando un supuesto intercambio de sustancia estupefaciente por dinero en el Parque Félix Rodríguez de la Fuente. Los hechos ocurrieron el pasado jueves 27 de noviembre, alrededor de las 13:30 horas.

Una patrulla de paisano que participaba en un operativo de vigilancia de vehículos de movilidad personal (VMP) y bicicletas observó cómo el conductor de un VMP se aproximaba a otro varón y efectuaba un intercambio sospechoso.

Tras interceptar e identificar a ambos, los agentes localizaron más de 6 gramos de una sustancia compatible con metanfetamina, distribuida en 20 pequeños envoltorios, además de dinero fraccionado.

Con estas evidencias, el conductor del VMP fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública. El vehículo quedó intervenido y fue trasladado a las dependencias de la Policía Local.

