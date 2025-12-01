Detenido por robar 3.000 euros a un vecino de Burgos La Policía Nacional ha identificado a otra de las dos personas que ayudaron al detenido durante el acto delictivo

BURGOSconecta Burgos Lunes, 1 de diciembre 2025, 11:24 Comenta Compartir

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de mediana edad con un amplio historial criminal. Este, junto a otros dos sujetos, presuntamente abordaron el pasado 3 de octubre a otro hombre y, tras intentar distraerlo con el pretexto de 'la mancha', lograron arrebatarle 3.000 euros en efectivo que acababa de extraer de un cajero del centro de la capital.

Según el relato de los hechos de la víctima, un desconocido le advirtió de una mancha en su chaleco al dirigirse a su vehículo tras sacar el dinero. Le hizo caso omiso. Más adelante, otro hombre le volvió a avisar de la mancha, la cual se ofreció a limpiar, pero la víctima continuó su camino.

En el momento en el que llegó a su vehículo y emprendió la marcha, se dio cuenta de que una de sus ruedas estaba pinchada al ser atravesada con un objeto punzante que atravesaba el neumático. Dejando el chaleco en el interior del turismo, la víctima se dispuso a sustituir ella misma el neumático. Entre tanto, un tercer sujeto se presentó para ofrecerle ayuda, la cual rechazó de nuevo. Momentos después, se percató de que su chaleco y el dinero que había en su interior habían desaparecido.

Tras más de un mes de investigación, se ha logrado la identificación de dos de los tres individuos implicados: hombres de mediana edad y muchas detenciones a sus espaldas por delitos con el mismo denominador común. Inmediatamente, se difundió una orden de detención policial de ámbito nacional sobre ambos. El pasado 19 de noviembre uno de ellos fue localizado y arrestado por la Policía Nacional en Madrid. El otro sigue en busca y captura. Están investigados por los delitos de hurto y pertenencia a grupo criminal.

Se trata de la segunda persona detenida en Burgos en un plazo menor de una semana por hurtos en los que se utiliza la distracción como herramienta para despitar a la víctima.

Desde Policía Nacional se reiteran algunos consejos de seguridad que podrían ayudar a la ciudadanía a evitar, o en su caso minimizar, las consecuencias de sufrir alguna vez hechos similares. Para gestiones en efectivo de alto valor, mejor vaya acompañado de un familiar o amigo y esté alerta ante desconocidos que le aborden con las más cotidianas preguntas, sobre todo en momentos en los que su vehículo se encuentra abierto.