Detenida una segunda persona en el registro del convento de Belorado La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Burgos ha llevado a cabo las pesquisas en los últimos meses tras detectar obra de Belorado en el mercado de antigüedades

Julio César Rico Burgos Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:06 | Actualizado 18:22h.

La Guardia Civil ha detenido a una segunda persona tras el registro efectuado en el día de hoy en el convento de La Bretonera de Belorado, una operación que se ha saldado también con el arresto de la exabadesa, Laura García de Viedma.

Según confirman fuentes del Instituto Armado, la operación se ha desarrollado tras detectarse en el mercado especializado de antigüedades «diversas piezas que podrían corresponder al patrimonio histórico del Monasterio de Belorado».

Así, se investigan posibles delitos de apropiación indebida agravada y de receptación. Las actuaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas intervenciones encaminadas al total esclarecimiento de los hechos.

La Guardia Civil informaba a media tarde que la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Burgos había desarrollado una investigación por la presunta apropiación indebida de bienes catalogados como patrimonio histórico en el Monasterio de Santa María de la Bretonera, en Belorado.