Otro revés judicial para las monjas cismáticas de Belorado: el juzgado archiva su denuncia contra el arzobispo de Burgos El Juzgado comunica que no aprecia indicios de delito por parte del Comisario Pontificio, Mario Iceta

Las monjas cismáticas de Belorado y el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, en el círculo en la esquina derecha, en una de sus citaciones en los Juzgados de Briviesca.

Gloria Díez Burgos Viernes, 3 de octubre 2025, 19:05 Comenta Compartir

Las monjas cismáticas de Belorado han recibido un nuevo revés judicial ya que el Juzgado de Briviesca ha archivado su denuncia contra el arzobispo de Burgos y comisario pontificio, Mario Iceta.

Esta denuncia llegaba tras el manifiesto de ruptura con Roma de las exclarisas y el anuncio posterior de Mario Iceta de que tomaba las riendas del convento. La interpusieron las exclarisas junto a los que eran sus espirituales, el falso obispo Pablo Rojas y José Ceacero, que fue quien comunicó a la prensa la causa inciada por las religiosas contra el arzobispo de Burgos «por violación del derecho fundamental de asociación y el principio de separación, libre separación voluntaria, así como también por abuso de poder y por usurpación de la representación legal por parte del señor Iceta». Entonces se amparaban en que «ninguna confesión está por encima de la ley civil y en concreto de la Constitución».

Ahora, después de muchos capítulos en los juzgados, la jueza ha ordenado el sobreseimiento y archivo de la causa penal iniciada por las exclarisas contra el Iceta en junio de 2024. Esta ya fue sobreseída por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N.º 1 de Briviesca y ya entonces, en su informe de fecha 31 de octubre de 2024, el Ministerio Fiscal afirmaba expresamente que los hechos «carecían de relevancia».

En aquel momento las monjas cismáticas interpusieron recurso y la Audiencia Provincial de Burgos, en auto de fecha 4 de marzo de 2025, revocó el sobreseimiento por el carácter prematuro de la resolución y obligaba al Juzgado a reabrir la causa. De esta forma, el pasado 7 de mayo, Iceta fue citado a declarar ante el órgano judicial para «ejercer su derecho a la defensa y desmentir los hechos en los que se fundamentaba la acusación de tres presuntos delitos que se le atribuían: administración desleal, coacciones y revelación de secretos», según informa la oficina del comisario pontificio.

Administración desleal

Respecto al delito de administración desleal del que las exclarisas acusaban a Iceta, el auto afirma que su nombramiento como comisario pontificio fue correctamente inscrito en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. «En consecuencia, no puede haber administración desleal en quien es el legítimo administrador de los bienes», expone.

Además, desde su nombramiento, el comisario «ha venido pagando las nóminas de los trabajadores que lo han solicitado directamente, así como los gastos y recibos de los Monasterios, salvo aquellos que les corresponden a las denunciantes para el ejercicio de sus actividades laborales, como el pago de la cuota de autónomos. No deduciéndose de su administración perjuicio alguno para los Monasterios, de los que debe responder como comisario pontificio», argumenta el auto.

Coacciones y revelación de secretos

Las monjas cismáticas de Belorado denunciaron que el comisario pontificio había realizado el cambio de una llave del monasterio de Derio el día 3 de julio de 2024. El auto afirma en este sentido que no se ha cometido delito de coacciones porque las exclarisas conocían la existencia de otra entrada al monasterio.

En cuanto al delito de revelación de secretos, el auto afirma que no hay deber de confidencialidad respecto a la información que Mario Iceta conoce como comisario pontificio. Además, no existe relación profesional alguna entre las denunciantes e Iceta, con lo cual no puede darse el delito de revelación de secretos.

Por todo ello, la Juez concluye el auto, fechado el 1 de octubre y notificado este viernes a las partes, decretando el sobreseimiento libre y archivo de la causa.

Las monjas cismáticas, pendientes del desahucio

Con el auto que dicta el archivo de la causa contra Mario Iceta, las monjas cismáticas reciben otro varapalo judicial cuando se encuentran inmersas en la causa de desahucio.

El pasado 1 de agosto de 2025 la jueza dictaba una sentencia en la que ordenaba el desahucio de las exclarisas del monasterio de Belorado. En ella estimaba «en su totalidad», según defendía la Oficina del Comisario Pontifico, la demanda de desahucio presentada el 16 de septiembre de 2024. La magistrada admitía «haber lugar al desahucio». Y apuntaba que las cismáticas deberán entregar la finca que ocupan. La sentencia ordenaba que «desalojen» y pongan el inmueble a disposición de su legítima propietaria, que es la comunidad de monjas mayores, al frente de las cuales está el comisariado. Si no lo hacen voluntariamente, la jueza apercibe de su lanzamiento.

Eso sí, el desahuciose ha llegado a aplazar hasta cuatro veces. La última este mismo martes, cuando la jueza del Tribunal de Instancia de Briviesca acordaba dejar sin efecto el lanzamiento de las monjas cismáticas de Belorado previsto para el 3 de octubre, al haber sido recurrida la sentencia de fecha 31 de julio ante la Audiencia Provincial de Burgos por las exclarisas.

Cabe recordar que probablemente con la intención de dilatar la causa en el tiempo, las monjas cismáticas interpusieron una recusación contra la jueza instructora del caso que fue también rechazado por la Audiencia.

Inmersas en su batalla judicial esperan a que el Juzgado ponga nueva fecha para el desahucio, mientras el comisario pontificio solicita que se ejecute la sentencia de manera provisional y que abandonen el monasterio burgalés.