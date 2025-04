Las monjas cismáticas de Belorado exponen por primera vez al público a las cinco clarisas mayores

Julio César Rico Burgos Jueves, 17 de abril 2025, 14:39 Comenta Compartir

Han pasado once meses y cuatro días desde el cisma de las exmonjas del Monasterio de Santa María de la Bretonera de Belorado. Ha tenido que pasar todo ese tiempo para que se pueda ver a las cinco clarisas mayores, que no firmaron el 'manifiesto católico' de mayo de 2024. Ha sido en una secuencia de apenas 30 segundos en un video de 1,48 minutos en el que se puede ver a las cinco monjas mayores asistir a ese oficio religioso y comulgar bajo la especie del pan ácimo.

Las cinco monjas mayores, que están cuidadas por las exreligiosas y por personal externo al convento, acudían a la celebración en sus sillas de ruedas y eran colocadas en la primera fila del, mientras el supuesto sacerdote celebraba una misa preconciliar. Las cinco monjas aparecían con sus hábitos negros y su correspondiente toca.

Desde el inicio del conflicto generado por la publicación del manifiesto católico, con las reiteradas apariciones en medios de comunicación y su paso por las televisiones de todo tipo, nunca se habían difundido informaciones, ni mucho menos imágenes de las religiosas más mayores. Las últimas noticias de las monjas de Belorado son las de la exabadesa declarando ante la jueza, asegurando que no cometió delito con la venta del oro porque no se lucró con ello.

Ha sido ahora, tras las manifestaciones del supuesto sacerdote de la Pía Unión de San Pablo, Francisco José Ceacero, donde las acusa de «estafa», cuando el responsable de prensa de las bretoneras ha sacado varias fotos y videos en los que se ve acudir a los oficios a las exmonjas. En un programa de televisión, hace ahora dos semanas manifestaba que las cismáticas llevaban una vida un tanto «distraída» en sus quehaceres religiosos y que «no acudían a misa, ni siquiera la abadesa».

Negativa a abandonar el convento

La Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu quiso enviar a Belorado a hermanas de otros conventos para de la Federación para atender, a las cinco monjas mayores del cenobio que en ningún momento se han adherido. Pero esa intención, que hicieron pública en el mes de junio del año pasado, nunca tuvo eco por la negativa de las residentes en el convento beliforano.

Desde el punto de vista canónico, son las únicas propietarias del inmueble y de las dependencias en las que viven el resto de cismáticas porque siguen siendo monjas de la Federación de Clarisas porque sobre ellas no se dictó la excomunión. El Arzobispado de Burgos aclaraba en junio del año pasado que son las legítimas moradoras al no haber secundado el cisma. A ellas se sumaba entonces otras tres hermanas que, aunque en ese momento no se encuentran en el monasterio, pertenecían a la comunidad al estar incardinadas en ella.

Cada vez que el arzobispo de Burgos ha sido preguntado por las monjas mayores ha expresado una honda preocupación y en cada intervención sobre este caso ha subrayado su «prioridad» para la resolución del conflicto con el acento prioritario en las monjas más mayores.

El restaurante en Asturias

Los problemas financieros de las exmonjas de Belorado han sido uno de los motivos que les ha llevado a los medios de comunicación. Más allá de sus famosos dulces, donde destaca el chocolate, las exclarisas han sacado también un disco.

Además, acaban de abrir un restaurante, donde se encargan de la cocina, no atienden las meses, en un pueblo de Asturias. Un sorprendente restaurante de clausura donde ya se puede degustar su menú.

