Las monjas cismáticas vacían poco a poco Belorado mientras acogen a un nuevo obispo

La vorágine que se vive en el entorno del convento de la Bretonera de Belorado va en aumento. Las exclarisas que se marcharon a Asturias no regresarán a Burgos, al menos de momento. El supuesto obispo que atendía a las exmonjas, Rodrigo Henrique Ribeiro da Silva, se ha marchado a Brasil para conquistar mercado a su pseudo religión y ha dejado al valenciano Rafael Cloquell, otro supuesto prelado, al frente de la reducida comunidad.

Según ha explicado la portavocía oficial del convento, «este sacerdote es el encargado de administrar los sacramentos para las monjas clarisas de Belorado». Una particular transferencia de poderes entre supuestos obispos sedevavcantistas.

Mientras tanto, el convento de la Bretonera se vacía poco a poco. Dos exclarisas se marcharon el año pasado, más sor Amparo, que abandonó el cenobio tras el cisma. Cinco están enfermas y no suscribieron el manifiesto con su firma. Y otras tres están en Asturias montando un emporio hostelero. Diez de quince que formaban la comunidad antes del 13 de mayo, o no están o no toman decisiones.

Y al frente de las ex monjas, un supuesto obispo de Valencia, Cloquell ordenado sacerdote por el 'thucista' obispo norteamericano Hesson y el miembro de la iglesia del Silencio, Oravec, en la capilla de Kals Rue, en Alemania, en 1996. El primer contacto de Ribeiro con Cloquell fue en el mes de julio del año pasado cuando se reunieron en Valencia para establecerse en Belorado.

Pero, ¿para qué está Cloquell en Belorado? Desde la portavocía de las ex religiosas, se asegura que «su misión es dar ordenaciones; es como un misionero, administra sacramentos, confirmaciones y si hace falta ordenar a alguien para ser sacerdote».

Estos sacerdotes y obispos son temporales, afirma Francisco Canals, jefe de prensa de las exclarisas de Belorado, ayudan a las monjas en las misas diarias, son figuras que van y vienen y colaboran con las religiosas en su actividad religiosa. Se confirma que Monseñor Cloquell ya ha realizado la primera misa en una pequeña capilla que se ha instalado en el Restaurante de Clausura de las monjas.

Las exmonjas de la Bretonera se han convertido en un banco de experimentación para el colectivo sedevacantista. Han convertido a Belorado en un centro de operaciones para la extensión, primero en España y luego en Europa, de la pseudo doctrina preconciliar. Desde un primer momento, tras la salida atropellada de Pablo Rojas y Francisco José Ceacero, Belorado era el lugar desde el que llevar las teorías sedevacantistas al resto del viejo continente.

Medio año ha estado Ribeiro en España. La Sociedad de San José, fundada por él mismo, anunciaba el 30 de octubre que «monseñor Rodrigo da Silva deja su estancia en México para instalarse en España y desarrollar allí un nuevo apostolado». Ahora regresa a Latinoamérica y deja sustituto en Belorado.

Al obispo Cloquell le ayudará un Paulo Roberto Calvacante Junior, un joven que vive en Belorado, al abrigo de las bretoneras y del supuesto obispo de las exclarisas.