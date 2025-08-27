Una comarca de Burgos se manifiesta contra un parque eólico de 18 molinos: «La presión es insostenible» El acto está programado para el domingo 31 de agosto en Espinosa de los Monteros para mostrar su desacuerdo con el proyecto Briesa

Sara Sendino Burgos Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:54 Comenta Compartir

Vecinos de la comarca de Las Merindades protestarán contra la proyección de un nuevo parque eólico. Se trata de Briesa, que incluiría 18 aerogeneradores de 173 metros de altura cada uno en dos pueblos del norte de Burgos.

Al respecto, la Plataforma en Defensa de Las Merindades ha convocado una manifestación el domingo 31 de agosto en Espinosa de los Monteros contra el parque eólico Briesa. Señala la agrupación que la comarca ya soporta «desde hace décadas una elevada concentración de infraestructuras eólicas y energéticas».

La jornada de protesta comenzará a las 11:30 horas en la plaza Sancho García de Espinosa, donde se instalará un punto informativo y, además, «se facilitará a la ciudadanía la entrega de alegaciones al proyecto». Más tarde, a las 12:00 horas, se iniciará la manifestación contra el parque eólico Briesa por las calles del pueblo de Burgos.

Piden una planificación energética «justa y racional»

La Plataforma en Defensa de Las Merindades explica que la comarca burgalesa aguanta una presión «insostenible» de parques eólicos que comprometen «su equilibrio ambiental, paisajístico, cultural y social».

Además, reclaman una «planificación más justa y racional de la transición energética», que priorice la instalación de nuevos parques eólicos «en espacios menos presionados, con menor valor natural y con menor impacto social y ambiental». Actualmente, la provincia de Burgos lidera Castilla y León respecto a parques eólicos con 79.

Asimismo, desde la Plataforma aclaran que la transición energética debería «construirse sobre criterios de equidad territorial, justicia ambiental y respeto al medio rural». También piden que se escuche a los vecinos de los territorios donde se pretenden instalar estos proyectos, como es el caso del norte de Burgos.

18 aerogeneradores de 173 metros de altura

El parque eólico Briesa es un planteamiento de la promotora Tesera Energía 8 S.L.U., propiedad de VM Energía, del grupo Villar Mir y con sede en Madrid. Planea instalar 18 aerogeneradores con una potencia de 90 megavatios en terreno forestal de Espinosa de los Monteros y Merindad de Montija.

Además, las líneas de evacuación se llevarían hacia Cantabria, ocupando para ello terrenos de estos dos municipios burgaleses y otros siete cántabros. Asimismo, la empresa estima que Briesa se conectaría con otro parque eólico, Ventura, por el que la comarca de Las Merindades ya se manifestó en contra en marzo de 2025.

Otros detalles del parque eólico Briesa, que se pretende construir al norte de Burgos, son: 18 aerogeneradores de 173 metros de altura en zonas de entre 1.350 y 1.504 metros de altitud. Se estima que su puesta en marcha tarde «ocho meses» y su coste sea de 59.615.053,31 euros. Por último, desde la empresa señalan en el proyecto que se «contratará un volumen importante de mano de obra local», aunque no se espeficia el número de empleados que generaría.