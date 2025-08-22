Nuevo conflicto eólico en Burgos: un pueblo se planta para salvar al milano real y su patrimonio Quintanilla Somuñó, pedanía de Estépar, donde ya hay parques eólicos, presenta alegaciones contra el proyecto de Muñó y piden al Ministerio que deniegue la autorización ambiental

Aythami Pérez Miguel Burgos Viernes, 22 de agosto 2025, 19:24

Otro pueblo de la provincia de Burgos se levanta contra la instalación de otro parque eólico en su territorio. Se trata de la junta vecinal de Quintanilla Somuñó, perteneciente al municipio de Estépar. Un pueblo que ya cuenta con dos parques eólicos con 15 aerogeneradores. El alcalde pedáneo, Alberto Azofra, habla del «grave impacto del parque eólico Muñó sobre el milano real y el patrimonio local».

Por ello, desde esta pedanía se presentarán alegaciones formales contra el proyecto del parque eólico Muñó. Su instalación no solo afecta a Quintanilla Somuñó, también tendrá incidencia en las localidades de Albillos y Arcos de la Llana.

Desde la localidad aseguran que han constatado la presencia de, al menos, ocho dormideros activos de milano real, especie protegida y en peligro de extinción. «La instalación de aerogeneradores en esta zona pone en riesgo directo a estas aves, al aumentar la mortalidad por colisión y alterar sus rutas migratorias», asegura Azofra.

Afecciones en el paisaje y el patrimonio

Además, señalan que no solo afectará a la fauna, también al paisaje y al patrimonio, como el torreón de Mazuelo de Muñó, actualmente en proceso de rehabilitación para turismo rural y eventos culturales. «La presencia del parque eólico supone una afección visual acumulativa grave, dado que no se consideran conjuntamente los múltiples parques eólicos ya existentes en la zona, lo que degrada el atractivo para el turismo natural y ornitológico que sustenta la economía local», añade el alcalde pedáneo.

Desde Quintanilla Muñó han detectado otro problema, la fragmentación administrativa y ambiental. Ponen un ejemplo: «La línea de evacuación eléctrica del parque eólico Muñó no se incluye en este proyecto, sino en el del parque eólico El Rebollar, en trámite ante la Junta de Castilla y León. Esta práctica dificulta una evaluación ambiental completa y transparente que contraviene la Directiva 2011/92/UE y el Convenio de Aarhus (Ley 27/2006), que garantizan el derecho a la información, participación y acceso a la justicia en materia ambiental».

Pérdida de tierras agrícolas

También se señala desde esta localidad burgalesa, que la pérdida de tierras agrícolas y de pasto, debido a la instalación del parque, perjudicará a la base económica rural tradicional. Por todo ello, la junta vecinal solicita al Ministerio para la Transición Ecológica que deniegue la autorización ambiental del parque eólico Muñó. Lo hace porque consideran que solo así «se garantiza el respeto a la biodiversidad, al patrimonio cultura y los derechos ciudadanos recogidos en la legislación vigente».