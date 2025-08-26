BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Planta solar fotovoltaica. EFE

Cancelan la instalación dos plantas fotovoltaicas en un pueblo de Burgos

Las infraestructuras iban a establecerse en Valle de Tobalina, en el entorno de la central nuclear de Garoña

Sara Sendino

Sara Sendino

Burgos

Martes, 26 de agosto 2025, 20:04

La dirección general de Política Energética y Minas ha desestimado la autorización de dos plantas fotovoltaicas en la provincia de Burgos. La intención era instalarlas en el término municipal de Valle de Tobalina, en terrenos cercanos a la central nuclear de Santa María de Garoña.

Se trata de los proyectos Barcina Garoña Vega I y Barcina Garoña Vega II, ambos promovidos por la empresa Vega Lyra Promociones Fotovoltaicas, S.L., con sede social en Sevilla. Para cada una de ellas se estipulaba una potencia instalada de 63,57 megavatios; es decir, 127,14 MW entre las dos.

Los trámites para instalar estas dos plantas fotovoltaicas en la provincia de Burgos comenzaron en 2021. Al presentarlos en la dirección de Política Energética y Minas, las declaraciones de impacto ambiental de ambas fueron favorables, aunque con ciertas medidas preventivas, correctoras y compensatorias con el terreno donde se pretendían instalar. La empresa también obtuvo en 2023 la autorización administrativa previa para Barcina Garoña Vega I.

En un principio, el proyecto de las dos plantas fotovoltaicas incluía declarar de utilidad pública ciertos terrenos privados. Sin embargo, el proyecto sufrió modificaciones que desestimaron esta idea. Además, incluyeron otros cambios en el estudio que le obligaban a justificar ciertos aspectos técnicos a la dirección general de Política Energética y Minas.

Asimismo, desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), se le pedía a la empresa un «informe preceptivo y vinculante emitido por el Consejo de Seguridad Nacional» (CSN) debido a la cercanía a la central nuclear de Burgos, ahora ya en desmantelamiento.

La empresa fue requerida hasta en tres ocasiones para presentar este informe, que no fue entregado a tiempo. Además, el CSN solicitó a la compañía ciertas «aclaraciones» al respecto. Por otro lado, Nuclenor, empresa propietaria de la parcela donde se asienta la central nuclear de Garoña, manifestaba «su oposición al proyecto», tal y como recoge el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

Permisos caducados y desestimación del proyecto

Finalmente, los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica caducaron en diciembre de 2024 «al no poder cumplir con los requisitos para otorgarle la autorización administrativa de construcción». Por último, en julio de 2025 el Ministerio de Transición Ecológica resolvía denegar la autorización administrativa previa de la instalación Barcina Garoña Vega II.

Asimismo, también se rehusaba el permiso de autorización administrativa de construcción para ambas plantas fotovoltaicas de la provincia de Burgos. Se denegaba así la autorización de la instalación de esta fuente de energía, aunque la empresa aún puede interponer un «recurso de alzada ante la persona titular de la Secretaría de Estado de Energía». Si no se presenta en el plazo de un mes, la resolución será firme.

