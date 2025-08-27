Tumban el proyecto de un parque eólico que conectaba los molinos de Zaragoza con la red de Burgos El proyecto Providentia ha sido también desestimado por el promotor debido a su «complejidad técnica», aunque presentará un nuevo plan en el futuro

Sara Sendino Burgos Miércoles, 27 de agosto 2025, 19:33 Comenta Compartir

La dirección general de Política Energética y Minas ha archivado la instalación de un nuevo parque eólico. Este se erigiría entre Navarra y Zaragoza y sus infraestructuras de evacuación atravesaban cinco provincias, incluida Burgos.

Los trámites de aprobación del parque eólico Providentia comenzaron en 2021. Fue entonces cuando la empresa Energía Inagotable de Providentia SL, con sede en Madrid, presentó el proyecto a la dirección general mencionada anteriormente, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco).

El parque eólico tendría, en un principio, 42 megavatios de potencia y estaría formado por un parque de aerogeneradores ubicado entre la provincia de Zaragoza y la comunidad de Navarra. Sin embargo, sus infraestructuras de evacuación, las líneas de tensión y subestaciones, involucrarían tres territorios más: La Rioja y las provincias de Álava y Burgos. Concretamente, tendría influencia en Miranda de Ebro.

En 2023, el estudio de impacto ambiental fue declarado como favorable pero con condiciones. Se le otorga la autorización administrativa previa, pero la potencia instalada del parque eólico debía disminuir de 42 a 28 megavatios. Además, se le encomendaba a la empresa promotora a «cumplir todos los condicionantes y medidas derivadas» y presentar la documentación técnica.

Falta de documentación a tiempo

Ya en 2024, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente de La Rioja interponía un recurso de alzada contra la autorización administrativa previa otorgada a Energía Inagotable de Providentia SL.

Además, tal y como se señala en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, el promotor no presentaba a tiempo la solicitud de la autorización administrativa de construcción. Sí contaba entonces con permisos de acceso y conexión a la red de transporte, aunque estos caducaron tiempo después.

En 2025 vencía también la fecha para solicitar esta autorización administrativa de construcción. Por tanto, la dirección general de Política Energética y Minas decidía archivar el proyecto del parque eólico que incluía cinco provincias. Al respecto, recogen que el promotor no siguió adelante con el mismo «debido a la complejidad técnica».

Sin embargo, la empresa indica «que solicitará una nueva solicitud junto con el proyecto de ejecución tan pronto como sea posible», aunque sin especificar a qué provincias o comunidades afectará y si estará Burgos entre ellas. Ahora, la empresa promotora cuenta con un mes para poder interponer un recurso de alzada al respecto; si no, el archivo del proyecto será firme.

