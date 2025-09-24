Avanzan un paso más para instalar un parque eólico de ocho molinos de 179 metros en Burgos La Junta concede la autorización administrativa previa para la infraestructura Berg I, que se construirá entre Villaescusa la Sombría y Arraya de Oca

Otro parque eólico de la provincia de Burgos ha obtenido la autorización administrativa previa para ponerse en marcha. Se trata de Berg I, que contará con ocho aerogeneradores de 179 metros de altura y situados entre Villaescusa la Sombría y Arraya de Oca.

En julio, la Junta de Castilla y León otorgaba a este proyecto de parque eólico la declaración de impacto ambiental favorable. Ahora, mediante un anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León, el mismo ente regional ha concedido la autorización administrativa previa al proyecto, que contará con una línea de evacuación que atravesará terrenos de cinco localidades más de la provincia de Burgos.

Al respecto, una particular realizó una alegación, que ha sido contestada por la empresa promotora, Energía Eólica Berg S.L.U., con sede en Valencia. Como señala el anuncio, la compañía defiende que cumple todos los plazos y normativas para que el parque eólico Berg I sea puesto en marcha, a pesar de quedarse a 802 metros del Camino de Santiago francés y de que su construcción, según Patrimonio de la Junta, es «una degradación de carácter significativo del paisaje circundante».

Los ayuntamientos implicados no han contestado

El parque eólico Berg I contará con ocho aerogeneradores, de los que cada uno tendrá una potencia de 6,22 megavatios. Su potencia total será de 49,76 MW (a partir de los 50 MW, los permisos los otorga el Ministerio para la Transición Ecológica, no la Junta de Castilla y León).

Además, la línea de evacuación de la energía medirá 12,5 kilómetros y afectará a estos dos municipios y a otros cinco más: Cerratón de Juarros, Valle de Oca, Alcocero de Mola, Barrios de Colina y Arlanzón. Entre ellos, 151 metros discurren por la zona de especial conservación (ZEC) Riberas del río Oca y afluentes.

Al respecto de su instalación, tal y como señala la Junta de Castilla y León, varios entes administrativos no han contestado al respecto. Se trata de la Diputación de Burgos, Alfa Lirae PV7, S.L., Ecologistas en Acción e Iberanova Promociones S.A. Asimismo, ninguno de los ayuntamientos a los que influirá el parque eólico tampoco se han pronunciado. Son los de Villaescusa la Sombría, Arraya de Oca, Cerratón de Juarros, Valle de Oca, Alcocero de Mola, Barrios de Colina y Arlanzón.

Condiciones para poner en marcha el parque eólico

En la declaración de impacto ambiental que resultaba favorable para el parque eólico Berg I, la Junta de Castilla y León emplazaba a la promotora a gestionar ciertos cambios para respetar el medio natural.

Señalan en el anuncio de la autorización administrativa previa de la infraestructura que los condicionantes han sido «aceptados por la empresa». Sin embargo, la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal «ha manifestado su conformidad parcial» con el proyecto, a la par que establece varias disconformidades, como que es una zona con «alta densidad de este tipo de infraestructuras». Se refiere a los Montes de Oca, donde se está estudiando la instalación de otro parque con 13 aerogeneradores.

Asimismo, en el documento que ratifica la autorización administrativa previa del parque eólico Berg I se señala que el documento queda «condicionado a la obtención de la autorización administrativa de construcción». Esta condición se refiere tanto a los permisos para erigir los aerogeneradores como las infraestructuras de evacuación, el depósito de agua o la fosa séptica que incluirá, de la que no se detallan las medidas.