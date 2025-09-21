Los molinos eólicos matan 27 aves al mes en Burgos Es la causa por la que más ejemplares llegan al Centro de Recuperación de Animales Silvestres de la provincia, junto con crías. En un año se han recogido 2.651 animales

Sara Sendino Burgos Domingo, 21 de septiembre 2025, 09:28

El Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) recogió 2.651 ejemplares en 2024. La mayoría de estos seres vivos son aves y, además, la gran parte ingresan por colisiones con aerogeneradores en la provincia de Burgos.

Comparado con la suma de 2023, esta ha crecido en un 4,54% (fueron 2.536 ese año). El CRAS, ubicado en Albillos, recoge animales de las provincias de Burgos, Palencia y Soria; aunque es desde la provincia burgalesa desde donde más se reciben ejemplares.

Entraron más animales

La mayoría de animales que ingresaron en el CRAS de Albillos en 2024 ya no estaban vivos. 1.444 eran cadáveres; 781 entraron vivos; 144 como muestras y 282 para control poblacional, menos que un año antes, como se observa en el siguiente gráfico. Esta vigilancia se ha dirigido, principalmente, al visón americano, siendo la provincia de Burgos la que más comprobaciones ejerce sobre la especie en Castilla y León.

De hecho, tal y como se muestra, 2024 superó la cifra de animales que ingresaron vivos en el CRAS de Burgos. Sin embargo, también la cifra de ejemplares fallecidos aumentó. Asimismo, llama la atención que en la provincia de Burgos se encuentra al corzo con un alto número de ingresos, según la Memoria de 2024 de la Red de Centros de Recuperación de Animales Silvestres de Castilla y León, gestionada por la Fundación Patrimonio Natural.

Los aerogeneradores, los que más muertes producen

Al igual que en 2023, el año pasado las colisiones por aerogenerador fueron las que más muertes produjeron en Burgos. En total, el CRAS ha registrado 370 (Burgos, Palencia y Soria), pero 329 (el 88,92%) se produjeron en la provincia de Burgos. Al dividir esta cifra entre doce meses, el resultado es que, de media, 27 aves fallecieron al mes a causa de los aerogeneradores.

Por tanto, las muertes por colisiones contra molinos eólicos encabezan los fallecimientos de animales silvestres. A nivel regional, el 18,3% de estos ingresos se realizan en Burgos. No es de extrañar, puesto que la provincia lidera la lista regional con 79 parques eólicos.

Asimismo, también es importante la entrada de pollos o crías de diferentes especies. Se registraron 428 entre las tres provincias (318 en Burgos; el 74,3% del total). Otras de las razones por las que entraron animales al CRAS de Albillos en 2024 incluyen las electrocuciones, traumatismos, atropellos de coches, colisión contra cristaleras, enfermedades, intoxicación, ahogamiento... Este es un resumen:

Como se observa, la mayoría de animales provienen de la provincia. En casi todas las causas, las cifras de Burgos superan a las de Soria y Palencia, excepto en electrocuciones o colisiones contra tendidos eléctricos. Respecto a esta razón, las dos provincias superan a la de Burgos (255 y 112 ingresos, respectivamente).

El futuro de los animales del CRAS

El 64,9% de los animales que ingresaron en 2024 en el Centro de Recuperación de Animales Silvestres de Burgos lo hicieron fallecidos. Del 35,1% restante, 491 salieron con vida en el centro y fueron reintroducidos en el medio natural.

Asimismo, 188 murieron a los pocos días de ingresar en el CRAS de Burgos y otros fueron sacrificados debido a su grave estado de salud. En este gráfico se puede observar una comparativa desde 2021:

Por otro lado, en 2024 había 21 ejemplares que se mantenían en el centro de recuperación burgalés. Otros tres animales han sido cedidos para proyectos de conservación de fauna silvestre.

Vencejos, los que más entran

Las aves son la clase de animal que más ingresa en el CRAS de Burgos. En 2023 eran los buitres leonados los que más entraron; mientras que en 2024 fueron los vencejos, con 104 ejemplares. A esta especie le sigue, de lejos, los aviones, con 49 aves en el CRAS en 2024.

También los cernícalos (38), ánades azules (25), gorriones (24) y buitres leonados (20). Estas especies fueron las más numerosas, pero no las únicas que pasaron por el centro de recuperación de Burgos. Se registró, además, el paso de cigüeñas, lechuzas, aguiluchos, estorninos, palomas, golondrinas, murciélagos o jilgueros, entre otros.