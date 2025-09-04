De Burgos a Zamora y León: el alimento donado al ganado arrasado por los incendios busca transportistas Agricultores burgaleses han reunido camiones de paja y forraje para los ganaderos afectados por los incendios, pero la ayuda sigue pendiente de transporte solidario

Algunas de las vacas de la zona de Sanabria entre pastos arrasados por los incendios.

Los devastadores incendios forestales que este mes de agosto han arrasado miles de hectáreas en Zamora y León han dejado tras de sí un paisaje desolador. Además de los montes calcinados, la falta de alimento para el ganado mantiene en una situación desesperada a los ganaderos de la zona, algunos, además, ya sufrieron las consecuencias del fuego en la Sierra de la Culebra.

En este difícil escenario, la solidaridad burgalesa ha vuelto a hacerse presente. Un grupo de agricultores de Burgos, encabezada por David Martínez, ha donado dos camiones de paja y dos de forraje destinados a las explotaciones ganaderas afectadas en la comarca de Sanabria. El material se encuentra almacenado en Castrillo de Val y en un polígono cercano a la capital burgalesa, listo para su envío.

La solidaridad también llegó desde los Bomberos de Burgos y Aranda, muchos se desplazaron hasta estas zonas, también a Palencia, para colaborar en las tareas de extinción de los incendios.

Ampliar Ganado intentando pastar en fincas quemadas por las llamas. BC

El último empujón

Sin embargo, la ayuda necesita un último empujón para llegar a su destino: el transporte solidario hasta Zamora y León. El elevado coste de desplazar camiones desde esas provincias hasta Burgos para cargar y regresar supone un obstáculo difícil de salvar para los ganaderos, por lo que se busca la colaboración de camioneros, empresas de transporte o particulares con vehículos adecuados que puedan ofrecer su apoyo logístico de manera altruista.

«Todo está preparado, solo falta que alguien nos ayude a llevarlo hasta los ganaderos que lo necesitan», explica Sonia Llamas. Ella fue la impulsora del grupo de WhatsApp en el que se lanzaron los mensajes de ayuda para los ganaderos de la zona y con los animales de estos y desde donde se coordina la ayuda.

Cada día cuenta

Los organizadores subrayan que cada día cuenta, pues los animales dependen de este alimento para sobrevivir tras perder sus pastos habituales. Por eso, cualquier gesto solidario puede marcar la diferencia

Ampliar Jabalíes en terrenos quemados. BC

.

Las personas interesadas en colaborar pueden contactar en el teléfono 645 173 371, desde donde se facilitará el enlace con los agricultores que han donado la paja y el forraje.

Con esta iniciativa, Burgos demuestra una vez más su compromiso con el mundo rural y con quienes más sufren las consecuencias de los incendios. Ahora, la solidaridad necesita ruedas para llegar a su destino.