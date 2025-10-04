BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Manifestación contra las macrogranjas y las plantas de biogás en Valladolid en marzo de 2025. BC

Varias asociaciones de Burgos se manifiestan en Madrid para salvar el «mundo rural agredido»

Movimientos de todo el país se concentran el sábado 5 de octubre para demandar soluciones por la «falta de servicios e infraestructuras»

Sara Sendino

Sara Sendino

Burgos

Sábado, 4 de octubre 2025, 09:38

Comenta

Varias asociaciones de la provincia de Burgos se manifestarán en Madrid para defender el «mundo rural agredido». La protesta será el domingo, 5 de octubre, a las 12:00 horas en la capital española y a ella están llamados movimientos nacionales de todo el país. Partirá de la plaza de Colón y llegará a la de Neptuno.

Dichas plataformas se suman este domingo para «demandar soluciones a la falta de servicios e infraestructuras» en el medio rural, incluida la provincia de Burgos. También se concentran «contra las políticas expansionistas» que se aplican a estas zonas, para «exigir» un modelo «más justo y equilibrado».

En cuanto a los servicios por los que protestan se incluyen los sanitarios y de transporte. A todas las asociaciones, que llevan varios meses preparando la marcha, les une «defender sus territorios de las agresiones llevadas a cabo en estos últimos años».

Contra macroproyectos de energía en el medio rural

La manifestación 'Salvemos el mundo rural agredido' ha sido organizada por nueve coordinadoras nacionales que agrupan a más de 400 colectivos de toda España, incluidos de la provincia de Burgos. Entre ellas se cuentan asociaciones vecinales, revuelta de la España Vaciada, plataformas contra la proliferación de energía renovable, contra la ganadería industrial, contra el biogás y las minas y en apoyo a la sanidad rural.

Todas estas asociaciones piden una regulación más estricta «contra la invasión de macroproyectos de energías renovables eólicas y solares»; además de contra explotaciones mineras o macrogranjas de ganadería industrial, puesto que en la provincia de Burgos hay 290.750 cerdos repartidos entre 89 localidades.

Por otro lado, también se protestará contra las plantas de biogás, como las dos aprobadas en un pueblo de Burgos, o contra el amoniaco verde, en proyecto en otra comarca de la provincia. También se protestará en la manifestación de Madrid del 5 de octubre por la «protección del agua, en constante riesgo de contaminación». En Burgos, 44 localidades no pueden consumir agua corriente por la presencia de nitratos. Asimismo, otro pueblo lleva 13 años sin agua potable.

Por último, los organizadores de esta manifestación en defensa del «mundo rural agredido» añaden que se sumarán a ellos el domingo «grupos en defensa del ferrocarril», además de asociaciones que persiguen mantener las comunicaciones por carretera. Irán también a defender «mejoras en el servicio público en el ámbito sanitario y de transporte» y en defensa del medio rural y su sanidad.

Te puede interesar

