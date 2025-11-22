El bar de un pueblo de Burgos que se alquila por 60 euros al mes Sedano busca mantener este «lugar de encuentro» abierto para sus vecinos y visitantes

Sara Sendino Burgos Sábado, 22 de noviembre 2025, 10:19

En los pueblos, los bares no son simples locales donde consumir comida o bebida. Son sitios de encuentro donde las personas oriundas y los visitantes pueden compartir un rato, ponerse al día y establecer nuevas relaciones. Por eso, en lugares como Sedano, en Burgos, resulta importante que estos locales continúen abiertos.

El bar municipal de este pueblo se encuentra en la calle Burgos, número 57, dentro del Centro de Interpretación de la Naturaleza Miguel Delibes. Por el momento está abierto, pero la actual arrendataria dejará su gestión el próximo 3 de diciembre.

Este es el «único bar de la localidad», tal y como señala el documento de pliegos del alquiler de Sedano, disponible en la sede electrónica de Valle de Sedano. Por esta razón, el Ayuntamiento pretende que el pueblo de Burgos, que cuenta con 131 habitantes, no se quede sin local hostelero y punto de encuentro.

Precio y criterios de adjudicación

Por esa razón alquila el espacio, de casi 93 metros cuadrados, por un precio de salida de 50 euros al mes, más IVA (60,50 euros). Este precio podrá ser mejorado al alza por las personas que presenten su oferta para gestionar este bar rural de Burgos.

El local hostelero de Sedano se alquila durante un año aunque, mediante prórrogas anuales, se puede extender el contrato hasta un máximo de cinco anualidades. Asimismo, el Ayuntamiento de Valle de Sedano ha impuesto una serie de criterios para el concurso de arrendamiento.

Respecto a los criterios de adjudicación, la oferta económica se valorará con hasta 50 puntos y las mejoras a realizar en el bar de Sedano con hasta 20 más. La mejora de la garantía definitiva, que actualmente es de 1.000 euros, se valorará con hasta diez puntos más.

Por otro lado, vivir en cualquiera de los 14 pueblos de Valle de Sedano supondrá obtener cinco puntos y, vivir en Sedano, diez. El compromiso de informar sobre recursos turísticos del valle se premiará con otros cinco puntos. En cuanto al horario, se estipula de 10:00 a 00:00 horas con descanso el lunes y un mes de vacaciones de noviembre a febrero.

El plazo para presentar las ofertas y poder gestionar el bar de Sedano termina el miércoles 26 de noviembre. Las propuestas para gestionar el bar de este pueblo de Burgos se entregarán de forma manual o en algún registro, tal y como señala el pliego de cláusulas.