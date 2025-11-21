BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La nieve complica la circulación en varias carreteras de Burgos
Fortu y Teresa López, propietarios del estanco de Aranda que ha dado el primer premio de la Lotería Nacional. GDH

El estanco de Aranda que ha dado tres premios de la Lotería Nacional en pocos meses: «Estamos entusiasmados»

El estanco López, situado en el barrio Santa Catalina de esta ciudad de Burgos, vendió un segundo premio en agosto y ha entregado dos primeros premios entre octubre y noviembre

Gloria Díez

Gloria Díez

Burgos

Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:38

Comenta

Vender un primer premio de la Lotería Nacional es siempre un motivo de celebración. Dar dos en poco más de un mes es para estar entusiasmado y esa es precisamente la palabra que describe el ánimo de Fortu y Teresa López, los propietarios del estanco de Aranda de Duero que ha expedido dos primeros premios entre octubre y noviembre. Algo que, reconocen, «no es nada habitual».

«Estamos muy contentos, no sabemos quién es el agraciado pero la alegría es enorme», reconoce Teresa López sin ocultar que este golpe de suerte les ha pillado por sopresa. Y no es para menos: «En 2025 llevamos tres, nunca nos había pasado antes», confiesa López.

«Hoy nos han traído el cartel y ya hemos dejado una pared solo para eso», explica. Aunque la identidad del ganador es un misterio todavía, están igual de «contentos» porque es probable que el afortunado sea un cliente habitual. El estanco López, situado en el número 2 de la avenida de Burgos, en el barrio de Santa Catalina, es un negocio familiar donde la mayoría de los clientes son conocidos.

Más noticias de la provincia de Burgos

Protestas en tres institutos de Burgos por la falta de personal administrativo en Educación

Protestas en tres institutos de Burgos por la falta de personal administrativo en Educación

Cinco rincones de Burgos que invitan a una escapada micológica inolvidable

Cinco rincones de Burgos que invitan a una escapada micológica inolvidable

La nieve complica la circulación en varias carreteras de Burgos

La nieve complica la circulación en varias carreteras de Burgos

«Cabe la posibilidad de que la persona no lo sepa porque aquí viene mucha gente a comprobar su número sin haberlo mirado antes en internet ni en la prensa ni nada», detalla López. De ser así, serán ellos los encargados de notificar la buena noticia al propietario del décimo.

Premios de lotería en este estanco de Aranda

Este es el tercer premio que venden en lo que va de año. En agosto dieron un segundo premio de la Lotería Nacional, en octubre un primer premio y ahora, en el sorteo celebrado este jueves 20 de noviembre, otro primer premio al 97.207 agraciado con 300.000 euros al número.

Carteles de los premios entregados en el estando López de Aranda.

Antes de esta buena racha habían vendido un quinto premio de la Lotería de Navidad, en el año 2017. Esperan que la suerte se mantenga y poder repartir más alegría el 22 de diciembre. «Ojalá demos otro premio en Navidad», concluyen.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Curioso rescate en Burgos: policía, agentes medioambientales y hasta una grúa para liberar a un pequeño animal
  2. 2 Las puertas de Antonio López que pasan de largo por Santa María
  3. 3 El pueblo de Burgos que invertirá 90.000 euros para contar con pista de pádel
  4. 4 Tres detenidos en Burgos en dos intervenciones, entre ellos un prófugo buscado por la Guardia Civil
  5. 5 La Lotería Nacional deja un primer premio en la provincia de Burgos
  6. 6 A disposición judicial en Burgos por provocar un incendio con una barbacoa
  7. 7 Radiografía de la compraventa de viviendas en Burgos: dónde se venden más y quién las adquiere
  8. 8 La nieve complica la circulación en varias carreteras de Burgos
  9. 9 Herida en una colisión entre dos turismos en Burgos
  10. 10 El Burgos CF y la Diputación buscan nueva ubicación para la ciudad deportiva

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta El estanco de Aranda que ha dado tres premios de la Lotería Nacional en pocos meses: «Estamos entusiasmados»

El estanco de Aranda que ha dado tres premios de la Lotería Nacional en pocos meses: «Estamos entusiasmados»