El estanco de Aranda que ha dado tres premios de la Lotería Nacional en pocos meses: «Estamos entusiasmados» El estanco López, situado en el barrio Santa Catalina de esta ciudad de Burgos, vendió un segundo premio en agosto y ha entregado dos primeros premios entre octubre y noviembre

Fortu y Teresa López, propietarios del estanco de Aranda que ha dado el primer premio de la Lotería Nacional.

Gloria Díez Burgos Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:38 Comenta Compartir

Vender un primer premio de la Lotería Nacional es siempre un motivo de celebración. Dar dos en poco más de un mes es para estar entusiasmado y esa es precisamente la palabra que describe el ánimo de Fortu y Teresa López, los propietarios del estanco de Aranda de Duero que ha expedido dos primeros premios entre octubre y noviembre. Algo que, reconocen, «no es nada habitual».

«Estamos muy contentos, no sabemos quién es el agraciado pero la alegría es enorme», reconoce Teresa López sin ocultar que este golpe de suerte les ha pillado por sopresa. Y no es para menos: «En 2025 llevamos tres, nunca nos había pasado antes», confiesa López.

«Hoy nos han traído el cartel y ya hemos dejado una pared solo para eso», explica. Aunque la identidad del ganador es un misterio todavía, están igual de «contentos» porque es probable que el afortunado sea un cliente habitual. El estanco López, situado en el número 2 de la avenida de Burgos, en el barrio de Santa Catalina, es un negocio familiar donde la mayoría de los clientes son conocidos.

«Cabe la posibilidad de que la persona no lo sepa porque aquí viene mucha gente a comprobar su número sin haberlo mirado antes en internet ni en la prensa ni nada», detalla López. De ser así, serán ellos los encargados de notificar la buena noticia al propietario del décimo.

Premios de lotería en este estanco de Aranda

Este es el tercer premio que venden en lo que va de año. En agosto dieron un segundo premio de la Lotería Nacional, en octubre un primer premio y ahora, en el sorteo celebrado este jueves 20 de noviembre, otro primer premio al 97.207 agraciado con 300.000 euros al número.

Ampliar Carteles de los premios entregados en el estando López de Aranda.

Antes de esta buena racha habían vendido un quinto premio de la Lotería de Navidad, en el año 2017. Esperan que la suerte se mantenga y poder repartir más alegría el 22 de diciembre. «Ojalá demos otro premio en Navidad», concluyen.