La Lotería Nacional deja un primer premio en la provincia de Burgos El 97.207 ha sido agraciado con 300.000 euros al número y se ha expedido en Aranda de Duero

BURGOSconecta Burgos Jueves, 20 de noviembre 2025, 22:22 Comenta Compartir

La suerte sonríe de nuevo a la provincia de Burgos, esta vez con un primer premio de la Lotería Nacional del sorteo celebrado este jueves 20 de noviembre.

El 97.207 ha sido agraciado con 300.000 euros al número y se ha vendido en Aranda de Duero, concretamente en el estanco López, situado en el número 2 de la avenida de Burgos.

Hace poco más de un mes, el 3 de octubre, este estanco expedía también un primer premio vendido en máquina. Ahora la fortuna ha recaído de nuevo en uno de los clientes de este establecimiento del barrio de Santa Catalina de la capital ribereña.

En aquella ocasión desde el estanco aseguraban a Burgosconecta que había sido «una gran sorpresa» y que estaban «muy contentos». Ahora la satisfacción es doble por haber sido el local que ha expedido dos boletos ganadores en pocas semanas.

Además de en Burgos, el número premiado se ha vendido también en Albacete, Alicante, Almería, Cantabria, Cuenca, Las Palmas, Madrid, Málaga, Murcia, Santa Cruz de Tenerife y Valencia.

El segundo premio de la Lotería Nacional de este jueves ha sido para el número 12.285.