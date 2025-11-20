BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias imprescindibles de Burgos este jueves 20 de noviembre
Administración de lotería. Alberto Mingueza

La Lotería Nacional deja un primer premio en la provincia de Burgos

El 97.207 ha sido agraciado con 300.000 euros al número y se ha expedido en Aranda de Duero

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Jueves, 20 de noviembre 2025, 22:22

Comenta

La suerte sonríe de nuevo a la provincia de Burgos, esta vez con un primer premio de la Lotería Nacional del sorteo celebrado este jueves 20 de noviembre.

El 97.207 ha sido agraciado con 300.000 euros al número y se ha vendido en Aranda de Duero, concretamente en el estanco López, situado en el número 2 de la avenida de Burgos.

Hace poco más de un mes, el 3 de octubre, este estanco expedía también un primer premio vendido en máquina. Ahora la fortuna ha recaído de nuevo en uno de los clientes de este establecimiento del barrio de Santa Catalina de la capital ribereña.

En aquella ocasión desde el estanco aseguraban a Burgosconecta que había sido «una gran sorpresa» y que estaban «muy contentos». Ahora la satisfacción es doble por haber sido el local que ha expedido dos boletos ganadores en pocas semanas.

Más noticias curiosas de Burgos

Activado el aviso amarillo para toda la provincia de Burgos por nevadas

Activado el aviso amarillo para toda la provincia de Burgos por nevadas

Curioso rescate en Burgos para liberar a una nutria atrapada en un coche

Curioso rescate en Burgos para liberar a una nutria atrapada en un coche

El pueblo de Burgos que invertirá 90.000 euros para contar con pista de pádel

El pueblo de Burgos que invertirá 90.000 euros para contar con pista de pádel

Además de en Burgos, el número premiado se ha vendido también en Albacete, Alicante, Almería, Cantabria, Cuenca, Las Palmas, Madrid, Málaga, Murcia, Santa Cruz de Tenerife y Valencia.

El segundo premio de la Lotería Nacional de este jueves ha sido para el número 12.285.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pueblo de Burgos que invertirá 90.000 euros para contar con pista de pádel
  2. 2 Curioso rescate en Burgos: policía, agentes medioambientales y hasta una grúa para liberar a un pequeño animal
  3. 3 Desmantelan tres clínicas ilegales que trataban melanomas y utilizaban productos prohibidos
  4. 4 El aviso de Aemet por nevadas que se extiende a toda la provincia de Burgos
  5. 5 Tres detenidos en Burgos en dos intervenciones, entre ellos un prófugo buscado por la Guardia Civil
  6. 6 Más de la mitad de los nacimientos en Burgos son ya fuera del matrimonio tradicional
  7. 7 A disposición judicial en Burgos por provocar un incendio con una barbacoa
  8. 8 El pueblo de Burgos que se manifestará para pedir más dinero para sus calles: «El Ayuntamiento no nos quiere ayudar»
  9. 9 Las puertas de Antonio López que pasan de largo por Santa María
  10. 10 Detenido en Burgos con una orden de ingreso en prisión de 15 meses tras pegar a un joven

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta La Lotería Nacional deja un primer premio en la provincia de Burgos

La Lotería Nacional deja un primer premio en la provincia de Burgos