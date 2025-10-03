La Lotería Nacional deja un primer premio en la provincia de Burgos El número premiado con 300.000 euros, el 31709, ha sido expedido en el Estanco López de Aranda de Duero

Gloria Díez Burgos Viernes, 3 de octubre 2025, 21:43

La suerte sigue sonriendo a la provincia de Burgos que, una semana más, ha sido agraciada con un premio sorteos y loterías. Si la semana pasada fue la Bonoloto, esta vez ha sido un primer premio de la Lotería Nacional del jueves, que se ha vendido en el Estanco López de Aranda de Duero.

Nada más y nada menos que 300.000 euros al número ganador, el 31.709, que ha ido a parar a algún cliente de este negocio familiar situado en el barrio de Santa Catalina de Aranda.

Desde el estanco aseguran que fue «una gran sorpresa», que no saben quién es el afortunado pero están «muy contentos» de haber repartido un gran premio. Y así lo han hecho notar colocando el flamante cartel que anuncia que un premio se ha vendido en su establecimiento.

El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves 2 de octubre ha repartido el primer premio en Alicante, Badajoz, Bizkaia, Baleares, Madrid, Málaga, Murcia, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia y Valladolid.