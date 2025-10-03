El pueblo de Burgos que vende siete parcelas para construir casas El Ayuntamiento de Hortigüela subasta los espacios, de más de 400 metros cuadrados cada uno, a partir de los 17.000 euros

En su mayoría los pueblos de la provincia de Burgos pierden habitantes cada año. Sin embargo, en algunas localidades se esfuerzan por recuperar casas o vender terrenos para poder asentar nuevos pobladores. Es el caso de Hortigüela.

Este pueblo, situado a 44 kilómetros de Burgos, suma actualmente con 107 habitantes censados. En su territorio cuenta con un patrimonio rico, predominado por el monasterio de San Pedro de Arlanza. Además, el Ayuntamiento de Hortigüela tiene también siete parcelas urbanas que ha puesto a la venta.

Se trata de siete solares ubicados en el casco urbano del pueblo de Burgos, en la calle Fuente Ayuso. Estas cuentan con una extensión de alrededor de 430 metros cuadrados y su precio de salida es, como mínimo, de 17.000 euros, según el anuncio publicado por el Ayuntamiento de Hortigüela en el Boletín Oficial de la Provincia. Esta es una relación de las parcelas que se venden:

Respecto al método de venta, el Ayuntamiento de este pueblo de Burgos subastará los terrenos urbanos sin necesidad de abonar una garantía provisional. Además, atenderá a un criterio único: el precio. Por tanto, las personas que presenten las ofertas más ventajosas son las que se quedarán con las parcelas.

El último día para entregar las ofertas y poder comprar un terreno en este pueblo de Burgos es el martes 21 de octubre. El lugar de presentación de las mismas es el Ayuntamiento de Hortigüela.

