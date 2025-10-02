El gran mural de Burgos que aspira a convertirse en el mejor del mundo La obra de los hermanos Sergare, con 200 metros cuadrados que fusionan naturaleza, arte clásico e industria, compite con 18 murales españoles en la plataforma global Street Art Cities

Burgos vuelve a situarse en el mapa internacional del arte urbano gracias a la nominación de 'Floración industrial', un espectacular mural candidato a mejor mural de septiembre de 2025 en los premios de Street Art Cities, la plataforma global que cataloga y promueve el street art en más de 100 países.

La obra, de 200 metros cuadrados, se levanta en la fachada de la nave de Grupo García Camarero, en la calle Valle de Manzanedo 1, en pleno polígono industrial de Villalonquéjar. Sus autores, los hermanos Sergare, también conocidos como Sera y Gare, contaron con apenas una semana para ejecutar esta pieza que fusiona la naturaleza, el arte clásico y la industria moderna.

En el centro de la composición emerge un rostro escultórico monumental, de ojos en blanco, que transmite serenidad y belleza atemporal. A su alrededor, un universo de formas orgánicas, hojas y elementos naturales se entrelaza con estructuras mecánicas y patrones geométricos, reflejando el diálogo entre progreso tecnológico, creatividad humana y entorno natural. Los colores brillantes y las transiciones fluidas evocan equilibrio, renovación y la posibilidad de un futuro sostenible.

Los Sergare, dúo artístico originario de Burgos, han llevado su arte urbano a diferentes ciudades, donde destacan por su fuerza visual y su capacidad de transformar el espacio público en un lugar de encuentro cultural.

Con 'Floración industrial', ponen su talento al servicio de la candidatura de Burgos como Capital Europea de la Cultura 2031, reforzando el vínculo entre identidad local y proyección global.

La obra compite con otros 178 murales de todo el mundo. De esas casi 180 obras de arte 19 son murales realizados en España. Dicho evento internacional celebra el arte urbano como motor de transformación social, cohesión comunitaria y belleza compartida.

