El mural de Miranda de Ebro que está entre los mejores del mundo La obra del artista mirandés Tinte Rosa transforma la fachada de una iglesia y sitúa a Burgos en el podio internacional del arte urbano

Natalia Sáez Ursúa Burgos Jueves, 25 de septiembre 2025, 07:23 Comenta Compartir

La mirada joven y colorida de Santa Casilda ya no solo acompaña a los vecinos del barrio de Anduva. Desde hace unas semanas, también coloca a Miranda de Ebro en el mapa internacional del arte urbano. El mural pintado en la iglesia homónima por el artista local Tinte Rosa, nombre artístico de Esteban Espinosa, ha sido elegido segundo mejor mural del mundo en agosto por la plataforma Street Art Cities (SAC), dedicada a catalogar y promover el street art a nivel global.

En esta edición, competían 174 murales de todo el planeta, de los cuales 30 procedían de España. El podio, íntegramente español, consolida la pujanza del arte urbano en el país. Además, Castilla y León aportó diez nominaciones, con presencia en Salamanca, concretamente en cuatro murales en Garcibuey; León, cuatro en La Bañeza y Burgos, uno en la capital y otro en Miranda de Ebro.

Santa Casilda, del muro a la ciudad

El mural galardonado se encuentra en la iglesia de Santa Casilda, en el barrio de Anduva. La iniciativa partió del joven párroco Fernando Puigdomenech, que quiso transformar una deteriorada pared lateral del templo en un espacio capaz de dialogar con la ciudadanía.

La obra de Tinte Rosa representa a Santa Casilda en clave contemporánea, rezando a la Virgen de Altamira entre pétalos de rosa y símbolos identitarios de Miranda, como el puente de Carlos III o el escudo del CD Mirandés.

El mural reinterpreta la leyenda de Santa Casilda, hija de un rey moro que, según la tradición, convirtió en rosas los panes que escondía bajo su manto para socorrer a prisioneros cristianos. Una historia de compasión y fe que ahora dialoga con el presente a través del lenguaje del arte urbano.

Un impacto inesperado

Lo que comenzó como un gesto local se ha transformado en un fenómeno cultural. El mural ha sorprendido a vecinos y visitantes, que lo han convertido en punto de encuentro y motivo de conversación. La propuesta también abre un debate sobre la relación entre fe y arte contemporáneo. Con esta apuesta estética buscaban acercar la Iglesia a la gente.

Burgos en el mapa mundial del street art

Con este reconocimiento, Miranda de Ebro no solo entra en el circuito internacional del arte urbano, sino que contribuye a situar a Burgos en un escaparate global donde la creatividad y la identidad local se entrelazan.

El mural de Santa Casilda no solo adorna un muro: se ha convertido en símbolo de diálogo, memoria y modernidad. Y ahora, también, en uno de los mejores murales del mundo.

