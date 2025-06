Christian Sasa deja huella de su arte en Burgos con un mural que conmemora la Dance World Cup

Julio César Rico Burgos Miércoles, 25 de junio 2025, 14:20 Comenta Compartir

El artista local Christian Sasa tiene entre manos una de las manifestaciones de arte y cultura que van a acompañar la celebración de la Dance World Cup en Burgos. Se trata de un gran mural de tres metros de alto y 17 de ancho que está pintando en una medianera de un edificio junto al Fórum. Se trata de una evocación «de la ciudad en movimiento», ha declarado Sasa al que estos días se le puede ver plena confección de su obra.

La alcaldesa Burgos, Cristina Ayala, ha presentado este miércoles ese mural conmemorativo de la celebración. La regidora ha recordado que esta iniciativa es una más de la «apuesta cultural» como motor de «transformación de la ciudad en su objetivo de ser Capital Europea de la Cultura 2031».

El mural ha sido financiado por la Sociedad de Promoción (Pro Burgos) con 2.500 euros. Simboliza «la danza en movimiento y contará con todos los logotipos de la ciudad y de la Dance World Cup».

Más de 25.000 personas

Como ha recordado Ayala, la ciudad vive las vísperas de la celebración de este evento mundial que va a congregar a más de 25.000 personas. La Dance World Cup es el evento cultural del año que comienza el 3 de julio, nada más terminar las fiestas de la ciudad.

La regidora ha recordado que el acto central será el día 4 de julio. En esa fecha se realizará el gran desfile por las calles de la ciudad «desde la Catedral hasta la plaza de Santa Teresa». El evento se prolongará hasta el 12 de julio. Contará con actuaciones de danza internacional en el Auditorio del Fórum, en el Teatro Principal y en las instalaciones del Colegio del Círculo. Además, se van a impartir clases magistrales de coreografía en la plaza de San Juan.

Una actividad, la que se realice en el Fórum, que puede tener alguna interferencia si finalmente los trabajadores auxiliares del Fórum cumplen con su intención de ir a la huelga por las discrepancias con la empresa concesionaria del servicio.

Preguntada la alcaldesa por si podría existir algún problema o interferencia, Ayala entiende que el Consistorio ha de ser respetuosos con la relación entre los trabajadores y su empresa y no se plantea «mediar» entre ellos. En cualquier caso, entiende que la celebración del evento que tenga lugar en el recinto cultural se llevarán a cabo con normalidad y no teme por su no celebración.

