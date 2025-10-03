Huérmeces construirá un mirador en el entorno de la ermita de La Cuesta El Ayuntamiento ha previsto una inversión de 70.050 euros y un plazo de realización de la obra de un mes

Julio César Rico Burgos Viernes, 3 de octubre 2025, 19:43

La localidad de Huérmeces va a llevar a cabo la construcción de un mirador panorámico en la ermita de Nuestra Señora de Cuesta. El temple es uno de los edificios más queridos por los vecinos de la zona, desde donde se puede observar el valle del río Úrbel, de gran valor paisajístico. El plan previsto adecuará el entorno cercano a la ermita y levantará un mirador desde el que se pueda observar todo el valle y el entorno de Huérmeces.

La superficie de actuación total es de 400 metros cuadrados que son los que se van a acondicionar. Se trata de un entorno que no se encuentra en las mejores condiciones. También se recolocarán los proyectores que hay actualmente para proporcionar iluminación a la ermita. Además, el plan prevé aprovechar la actuación para limpiar y construir «una cámara bufa de saneamiento» del muro de la fábrica del templo, mediante una zanja y un tubo de drenaje alrededor de todo su perímetro. En este caso, se habrán de reparar aquellas instalaciones que pudieran resultar dañadas en el transcurso de la ejecución de las obras.

La idea reflejada en el proyecto es que se modifique el perfil actual para la construcción del nuevo mirador respetando, las rasantes actuales de encuentro entre la superficie actual y cada una de las fachadas.

Este mirador se dividirá en dos zonas, una principal en la zona de la entrada a la ermita y otra secundaria en el lateral oeste. Una vez colocados los muros se llevará a cabo la colocación del nuevo pavimento de losas de piedra, acorde con la piedra de la ermita. Este pavimento recorrerá desde el aparcamiento existente a 30 metros de la ermita, hasta la entrada, zona en la que estará situado el nuevo mirador.

La idea es que al colocar un pavimento de piedra similar a la de la ermita, se consiga «un espacio totalmente integrado con el entorno». El Ayuntamiento de Huérmeces ha realizado una reserva presupuestaria de 70.050,4 euros para una obra que tiene el plazo de un mes para su realización.