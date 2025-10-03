El primer encuentro de variedades agrícolas antiguas llega a un pueblo de Burgos para recuperar cultivos tradicionales Asociaciones, productores y bancos de semillas se dan cita en Villayerno Morquillas para impulsar la conservación de cultivos en riesgo de desaparecer

La localidad burgalesa de Villayerno Morquillas, ubicada a ocho kilómetros de la ciudad de Burgos, acoge este domingo 5 de octubre el I Encuentro provincial de variedades antiguas y locales de Burgos. Un evento promovido por la asociación Agrolara y el ayuntamiento. El objetivo es poner en valor los cultivos tradicionales y favorecer su recuperación.

La asociación Agrolara busca, con este encuentro, impulsar su mensaje y su labor en favor de la conservación de especies vegetales de la provincia de Burgos. Esas que nos han acompañado durante décadas y que, en la actualidad, se encuentran en grave regresión e, incluso, en peligro de extinción.

Agrolara realiza esta labor de recuperación de variedades agrícolas y árboles frutales en riesgo de desaparecer en la zona de Lara y Pinares. Lo que quiere es crear sinergias con otras asociaciones que tienen un objetivo similar en Burgos y, también, llegar a productores en ecológico que pueden beneficiarse de este trabajo.

El primer foro provincial de este tipo

Se trata de un primer foro provincial de contacto entre personas que cultivan variedades tradicionales o que quieren empezar a trabajar con ellas, para fomentar ósmosis de semillas y de conocimientos.

El encuentro tendrá un marcado carácter agroecológico, de hecho, es una de las primeras acciones de la recién creada Red Agroecológica de Burgos, que tendrá un puesto con una muestra de productos de sus socios productores. Agrolara es, por ejemplo, una entidad amiga.

«Sabemos que hay más gente haciendo el trabajo que hacemos nosotros de recuperación de variedades antiguas, pero, a nivel provincial, trabajamos muy inconexos. Este encuentro servirá para trabajar unidos», explica Javier Jiménez, miembro de Agrolara.

Ponencias

Además, contará con ponencias técnicas y científicas, pero con carácter divulgativo, donde los productores y las asociaciones que buscan preservar estas variantes podrán conocer las opciones que existen para ayudarles en su labor. Por ejemplo, contarán con la presencia del Banco de Semillas de Amayuelas de Abajo, pueblo de Palencia, o con el Banco de Germoplasma Hortícola del CITA-Aragón. Entidades que ayudan a la conservación y recuperación de estas variantes agrícolas.

La feria

Además, habrá una feria con doce expositores y también se anima a los asistentes a aportar sus semillas y experiencias de variedades tradicionales.

Lista de expositores de la feria

Arlanzón Salvana (Castrillo del Val)

Asociación para la promoción de la alubia roja de Ibeas (Ibeas de Juarros y su entorno)

El Puchero de Villasur (Villasur de Herreros)

Tierra de Lara-Demanda/Pinares Agrolara (Tierra de Lara)

Ganadería Ureta (Canicosa de la Sierra)

Merindades Asociación de productores y comerciantes Valle de las Caderechas

Comarca del Arlanza Bodegas Decorus (Santa Inés)

Ribera del Duero Gromecón (Quintana del Pidio)

Bodegas Marta Maté (Tubilla del Lago)

Odra-Pisuerga Ecopipa (Padilla de Arriba)

Huertas La Mielga (Villalcázar de Sirga, Palencia)

Nivel provincial Red Agroecológica de Burgos