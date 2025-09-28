La Bonoloto deja otro pellizco en Burgos El despacho receptor de la calle Jesús María Ordoño vende un boleto agraciado con un premio de segunda categoría en el sorteo del sábado

Gabriel de la Iglesia Burgos Domingo, 28 de septiembre 2025, 09:28

Parece que la fortuna continúa sonriendo a Burgos. El sorteo de la Bonoloto celebrado ayer dejó un premio de segunda categoría (cinco aciertos más el complementario) en la capital provincial, dotado con 45.212,04 euros. El boleto fue expedido en el despacho receptor 18.060, ubicado en la calle Jesús María Ordoño 1.

Además de en Burgos, otras dos personas resultaron agraciadas con un premio de segunda categoría en Barcelona y la localidad coruñesa de Narón, respectivamente.

La combinación ganadora fue la formada por los números 1, 22, 27, 35, 42 y 47, con el 41 como complementario y el 2 como reintegro. En esta ocasión no hubo acertantes de la máxima categoría, por lo que el sorteo generó un bote de 600.000 euros.

El de anoche fue el segundo gran premio de Loterías y Apuestas del Estado en Burgos en apenas dos días. Y es que, el sorteo de la Lotería Nacional del viernes dejó otro premio de primera categoría en el despacho receptor 18.150, ubicado en la avenida Derechos Humanos. En este caso, el premio fue de 60.000 euros al décimo.

Y hace apenas unas semanas, La Primitiva sonrió a Burgos por partida doble. A finales de agosto, un grupo de amigos se repartió 62,7 millones de euros tras obtener un premio de Categoría Especial, el mayor de la historia de la ciudad. Dos semanas después, La Primitiva dejó otros 553.000 euros en Gamonal.