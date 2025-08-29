BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Administración de Burgos donde se ha validado el boleto. El Mirador

Premio histórico en Burgos: un solo ganador de La Primitiva se lleva 62 millones

El boleto de Categoría Especial, con seis aciertos más el reintegro, ha sido validado en la administración del centro comercial El Mirador

Aythami Pérez Miguel

Burgos

Viernes, 29 de agosto 2025, 08:10

Sorteo insólito que deja un nuevo millonario en Burgos. El Sorteo de La Primitiva del jueves 28 de agosto ha dejado un único boleto acertante de Categoría Especial en Burgos. El afortunado se llevará un premio de 62.701.970 euros.

El sorteo de este jueves 28 de agosto ha tenido un boleto acertante de Categoría Especial (seis aciertos más el reintegro). Con el premio acumulado de Primera Categoría (seis aciertos) cobrará la cantidad de más de 62 millones de euros, casi 63. Este boleto ha sido validado en la Administración de Loterías número 20 de Burgos, ubicada en el centro comercial El Mirador.

Hay, además, otro boleto acertante de Primera Categoría, validado en Ciudad Real, y dos boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco aciertos más el complementario, que han sido validados en Barcelona y Madrid.

