La lotera que ha repartido casi 63 millones en Burgos: «Aún no me lo creo» La administración de loterías del centro comercial El Mirador entrega un premio histórico de la Primitiva tres semanas después de repartir otros 128.000 euros en el sorteo de la Bonoloto

Gabriel de la Iglesia Burgos Viernes, 29 de agosto 2025, 12:04

No todos los días se reparten casi 63 millones de euros. De hecho, el premio de Categoría Especial de la Primitiva que cayó anoche en Burgos es el de mayor cuantía para un único acertante registrado en la historia reciente de la ciudad. En total, 62.701.970 euros por acertar los seis números del sorteo más el renitegro.

Se trata, sin duda, de un premio histórico, tal y como reconoce la gerente de la administración, María José Martínez, quien asegura estar en una nube. «Aún no me lo creo. Estoy alucinada. Me ha pillado fuera, en el pueblo. Imagínate», explica en declaraciones a BURGOSconecta.

Y no es para menos. Jamás había repartido un premio que siquiera se acercase a esas cantidades. «La administración la abrió mi padre en el verano de 1999, y hace muchos años dimos un segundo premio en el segundo sorteo de la historia del Euromillones. Aquel premio fue muy sonado, pero eran unos 800.000 euros, nada que ver con esto», explica.

Eso sí, hace apenas quince días, la administración, ubicada en el centro comercial El Mirador de Burgos capital, entregó otro premio de cierta envergadura: 128.000 euros por un boleto de segunda categoría del sorteo de la Bonoloto.

Ahora, y a la espera de asimilar la situación, la pregunta es obvia: ¿se sabe quién es el agraciado? «No. Ojalá se lo hayamos dado a algún cliente habitual, pero seguramente no lo sepamos nunca», reconoce Martínez. «Somos una administración pequeña, que tiene clientela habitual, sobre todo los lunes, pero en agosto pasa por aquí mucha gente de fuera de la ciudad, que igual van a hacer alguna compra y aprovechan para echar la Primitiva. Quién sabe».

De hecho, a estas alturas, Martínez desconoce si el boleto fue emitido a través de máquina, si fue físico o, si, directamente, fue a través de alguna aplicación de loterías.