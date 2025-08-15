BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

La Bonoloto deja un premio de 128.000 euros en Burgos

Un boleto sellado en la administración de Loterías del centro comercial El Mirador obtiene un premio de segunda categoría

Gabriel de la Iglesia

Gabriel de la Iglesia

Burgos

Viernes, 15 de agosto 2025, 09:22

La fortuna sonríe a un burgalés. El sorteo de la Bonoloto celebrado ayer dejó en Burgos un premio de segunda categoría, dotado con 128.301 euros. El boleto fue sellado en su momento en la administración de Loterías nº20 de la ciudad, ubicada en el centro comercial El Mirador.

Se trata del único acertante de segunda categoría (cinco aciertos y el complementario) registrado en el sorteo de este jueves. Tampoco hubo ningún acertante de primera categoría, por lo que se incrementó el bote del sorteo.

La combinación ganadora fue la formada por los números 3, 4, 6, 14, 33 y 41, con el 19 como complementario y el 1 como reintegro.

