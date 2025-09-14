La Primitiva vuelve a sonreir a Burgos con un premio de 553.000 euros El sorteo de La Primitiva del sábado ha dejado dos acertantes de primera categoría, uno de los boletos ha sido validado en una administración de la ciudad de Burgos

El sorteo de la Lotería Primitiva del sábado 13 de septiembre ha dejado dos boletos acertantes de primera categoría. Uno de los boletos se ha validado en la ciudad de Burgos, en la administración número 11 situada en la calle Vitoria, en el número 184. El otro boleto premiado ha sido validado en Rivas-Vaciamadrid.

La combinación ganadora ha correspondido a los números: 23, 18, 14, 19, 30, 09, complementario: 15, reintegro: 1. La recaudación del sorteo ascendió a 10.111.622 euros.

Este premio que cae en Burgos recuerda a la reciente noticia en la que una administración de la ciudad repartió 62 millones también en un sorteo de La Primitiva.

En el sorteo no han existido boletos acertantes de Categoría Especial, es decir, seis aciertos más el reintegro, por lo que el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 2.700.000 euros.

