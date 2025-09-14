BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Primitiva vuelve a sonreir a Burgos con un premio de 553.000 euros
Papeletas de los diferentes sorteos de lotería. BC

La Primitiva vuelve a sonreir a Burgos con un premio de 553.000 euros

El sorteo de La Primitiva del sábado ha dejado dos acertantes de primera categoría, uno de los boletos ha sido validado en una administración de la ciudad de Burgos

Aythami Pérez Miguel

Aythami Pérez Miguel

Burgos

Domingo, 14 de septiembre 2025, 10:36

El sorteo de la Lotería Primitiva del sábado 13 de septiembre ha dejado dos boletos acertantes de primera categoría. Uno de los boletos se ha validado en la ciudad de Burgos, en la administración número 11 situada en la calle Vitoria, en el número 184. El otro boleto premiado ha sido validado en Rivas-Vaciamadrid.

La combinación ganadora ha correspondido a los números: 23, 18, 14, 19, 30, 09, complementario: 15, reintegro: 1. La recaudación del sorteo ascendió a 10.111.622 euros.

Noticias relacionadas

La lotera que ha repartido casi 63 millones en Burgos: «Aún no me lo creo»

La lotera que ha repartido casi 63 millones en Burgos: «Aún no me lo creo»

La Lotería Nacional deja un premio en Burgos

La Lotería Nacional deja un premio en Burgos

La Bonoloto sonríe a Burgos con un premio de 157.000 euros para un acertante de Aranda

La Bonoloto sonríe a Burgos con un premio de 157.000 euros para un acertante de Aranda

Este premio que cae en Burgos recuerda a la reciente noticia en la que una administración de la ciudad repartió 62 millones también en un sorteo de La Primitiva.

En el sorteo no han existido boletos acertantes de Categoría Especial, es decir, seis aciertos más el reintegro, por lo que el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 2.700.000 euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los Bomberos rescatan a un joven ciclista herido en el monte junto al hospital de Burgos
  2. 2 Una nueva tienda de productos ibéricos abrirá en la plaza Mayor de Burgos
  3. 3 Burgos saborea uno de sus productos estrella en la I Feria de la Morcilla IGP
  4. 4 El enigma del número 60: el cuadrado mágico oculto en la Catedral de Burgos
  5. 5 Burgos, la provincia con las huertas y viñedos más caros de Castilla y León
  6. 6 Destinan 500.000 euros para 17 proyectos de desarrollo rural en la provincia de Burgos
  7. 7 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este sábado 13 de septiembre
  8. 8 El parking del MEH de Burgos reservará plazas durante dos años para los vehículos de Protección Civil
  9. 9 Nuevo incidente en la Vuelta: un grupo de manifestantes propalestinos trata de paralizar la etapa
  10. 10 Victoria del San Pablo tras un final igualado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta La Primitiva vuelve a sonreir a Burgos con un premio de 553.000 euros

La Primitiva vuelve a sonreir a Burgos con un premio de 553.000 euros